gasztronómiakultúrakvízmagyar konyha
Élet-Stílus

Dobostorta, madártej, cigánypecsenye – kvíz a legbecsapósabb ételneveinkről

24.hu
2026. 06. 18. 05:30

A magyar konyha tele van olyan ikonikus ételekkel, amelyek nevét nap mint nap használjuk, mégis ritkán gondolunk bele a valódi háttértörténetükbe. Vajon a legnépszerűbb fogásaink tényleg onnan származnak és úgy születtek meg, ahogyan azt a köztudatban élő legendák tartják? Ebben a szórakoztató és rendkívül csalóka kvízben próbára teheted a tudásod, és kiderítheted, mennyire látod át a legmakacsabb konyhai tévhiteket és mítoszokat. Készülj fel, mert a megszokott magyarázatok mögött sokszor egészen más valóság rejtőzik, mint amit elsőre tippelnél!

Ha még kvízeznél egy picit:

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Legalább hat órán át haldoklott az áldozat, akit a barátai „törtek rommá”
Bede Zsoltnál tartott házkutatást a rendőrség
Sima ügy volt a vesztegetés folytatása a II. kerületben a fideszes Láng Zsolt veresége után - Z. Zsolt szerint
„Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete” – Bige Lászlónak üzent Orbán Viktor
Harry Kane
A foci-vb egyik legjobb meccse: hatgólos csatában verte Anglia Modricékat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik