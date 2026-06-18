Dobostorta, madártej, cigánypecsenye – kvíz a legbecsapósabb ételneveinkről

A magyar konyha tele van olyan ikonikus ételekkel, amelyek nevét nap mint nap használjuk, mégis ritkán gondolunk bele a valódi háttértörténetükbe. Vajon a legnépszerűbb fogásaink tényleg onnan származnak és úgy születtek meg, ahogyan azt a köztudatban élő legendák tartják? Ebben a szórakoztató és rendkívül csalóka kvízben próbára teheted a tudásod, és kiderítheted, mennyire látod át a legmakacsabb konyhai tévhiteket és mítoszokat. Készülj fel, mert a megszokott magyarázatok mögött sokszor egészen más valóság rejtőzik, mint amit elsőre tippelnél!

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