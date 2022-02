ENSZ: Két nap alatt több mint 50 000 ukrán menekült el az országból

Az orosz invázió kezdete óta több mint 50 ezer ukrán menekült el az országából – közölte az ENSZ menekültügyi főbiztosa.

Filippo Grandi elmondta, hogy a távozók többsége a szomszédos Lengyelországba és Moldovába indult.

– írta a Twitteren.

Csütörtökön az ENSZ menekültügyi szervezete közölte, hogy becslések szerint már 100 ezer ukrán kényszerült elhagyni az otthonát.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.

Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022