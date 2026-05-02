Molnár Áron belsős NKA-s levelezést hozott nyilvánosságra

Molnár Áron az elmúlt időszakban több súlyos visszaélésre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban:

először, hogy az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A kedvezményezettek között volt Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence , Gáspár Győző , az Edda összes tagja, G.w.M , Kis Grófo és Dopeman is.

és párja, , , az Edda összes tagja, , és is. Később leleplezte, hogy Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a saját miniszteri keretéből is százmilliókat osztott ki, szinte kivétel nélkül egyedi kérelmeket támogatott, amihez csak az ő jóváhagyása kellett. Így kapott többek között Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett cége több mint 100 millió forintot.

A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. A botrány hatására az NKA alelnöke, Bús Balázs lemondott a posztjáról. Molnár Áron a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel.

Tudatosan késleltethették a döntések nyilvánosságra hozatalát

Molnár pénteken újabb videót tett közzé a témában, amit így kezdett:

Ma egy belsős NKA-s levelezést fogok nyilvánosságra hozni, mert súlyos kérdések merülnek föl a miniszteri döntések közzétételével kapcsolatban.

Molnár elmondta, a levél alapján felmerül a gyanú, hogy az NKA egyes döntéseinek közzététele tudatosan késve történt meg, illetve hogy a közzététel elhalasztása főigazgatói utasításra történt. Molnár kiemelte, a döntéseket csak azután hozták nyilvánosságra, hogy ő felszólalt az ügyben, ha ez nem történik meg, a döntések továbbra sem lennének nyilvánosak.

A színész egy másik e-mail képét is megmutatta a videóban, melyben az általános főigazgató-helyettes arra kérte a beosztottját, hogy mentse le a főigazgató levelét.

Ha nem jelenti a törvénytelenségeket, ha nem hozza nyilvánosságra a törvénytelenségeket, az bűncselekmény. Nagyon remélem, hogy ez nem áll fenn. Várjuk a bizonyítékokat az általános főigazgató részéről

– mondta Molnár Áron, aki független vizsgálatot sürget az ügyben.