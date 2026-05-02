Meghalt a kitartás példaképe, Alex Zanardi

Május 1-jén este, 59 éves korában meghalt Alex Zanardi. A korábbi Forma–1-es versenyző, négyszeres paralimpiai bajnok sportoló halálát a családja erősítette meg a Corriere dello Sportnak.

Alex szerettei körében, békésen hunyt el. A család őszintén köszönetet mond mindazoknak, akik részvétüket fejezik ki, és kérik, hogy gyászuk idején tartsák tiszteletben fájdalmukat és magánéletüket

– áll a Corriere oldalán megjelent közleményben.

„Az FIA mély szomorúsággal fogadta Alex Zanardi, a volt Formula–1-es pilóta és kétszeres CART-bajnok halálának hírét, akit

az életét megváltoztató balesetétől a paralimpiai aranyéremig vezető útja a sport világának egyik legelismertebb versenyzőjévé, valamint a bátorság és az elszántság örök szimbólumává tette

– írta megemlékezésében a Nemzetközi Automobil Szövetség.

A kitartás bajnoka

Alex Zanardi 1966. október 23-án született Bolognában, és már nagyon fiatalon elkezdett versenyezni. 14 évesen gokartozott, majd 1991-ben debütált a Jordan csapatnál, később a Minardi, a Lotus és a Williams színeiben versenyzett, összesen 41 futamon indult.

Zanardi ismert autóversenyzőként 2001-ben, a CART-sorozat németországi versenyén olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett.

A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett.

Később a parakerékpározásban ért el sikereket, négy arany- és két ezüstérmet nyert a 2012-es londoni és a 2016-os riói paralimpián, mellette a világbajnokságokról összesen tizenkét aranyérmet nyert.

2020-ban újabb súlyos balesete volt: egy teherautóval ütközött, miközben egy általa szervezett jótékonysági, kézzel hajtott kerékpárversenyen vett részt Siena utcáin.