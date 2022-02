Robbanásokat lehet hallani Kijevben az orosz invázió második napján

Több robbanást lehetett hallani Kijev belvárosában pénteken kora reggel. Légiriadót egyelőre nem fújtak, hatósági állásfoglalás sem volt. Meg nem erősített hírek szerint a főváros légvédelme több rakétát hatástalanított, és egy orosz repülőgépet is kilőttek. Az ukrán belügyminisztérium egyik tisztviselője elmondta, hogy egy repülőgép lezuhant Kijevben, a Darnickij kerületben – írja a BBC. Eközben helyi hírek szerint egy kilencemeletes lakóház lángokban áll Kijevben. Vitalij Klicsko Kijev polgármestere Twitter-üzenetében közölte, hogy legalább három ember megsérült, egyikük állapota kritikus.

🇺🇦⚡️Clearest view of the plane that was shot down over Kiev moments ago. pic.twitter.com/ke174WzFTX

— OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022