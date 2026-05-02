Népszava: Nem is szavaztak Orbán lemondásáról

Miközben azt kommunikálta a Fidesz a keddi választmányi ülése után, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a súlyos választási vereség után felajánlotta lemondását, de a választmány nem fogadta el, a Népszava forrásai azt állították, hogy semmilyen formában nem szavaztak erről. „A lemondás elutasítása alatt leginkább azt értették, hogy a Fidesz elnöksége nem szeretné, ha Orbán Viktor távozna, de ezt majd a kongresszus fogja eldönteni” – írta a lap.

Török Gábor politológus korábban lapunknak beszélt arról, hogy Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester neve forog fideszes körökben, mint lehetséges Fidesz vezető. Az érintett most kizárta, hogy lenne ilyen ambíciója.

„Nem tervezem, és nem is kaptam felkérést arra, hogy vezetői tisztséget töltsek be a Fideszben” – írta a lapnak a politikus, aki négyszemközt is beszélt Orbánnal, megosztva meglátásait a vereség okairól.

„Szerintem nem csupán a stílusában és tartalmi értelemben is rossz kampány eredményezte a választási kudarcot, meggyőződésem, hogy ennek mélyebb okai vannak” – jelentette ki Cser-Palkovics.

A pártvezetésből nem mindenki értette meg a kialakult politikai helyzet súlyát

– fogalmazott Ferenczi Orsolya volt űrkutatásért felelős biztos, aki talán a legélesebb kritikát fogalmazta meg eddig a vezetés felé a választási kudarc után. Ő maga nem is került be vigaszágon a leendő Fidesz-frakcióba, akiknek tagjait megfogalmazása szerint