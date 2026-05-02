Pető Péter: Eltörték az arcom, amikor álltam a 75-ös troli megállójában

Csóti Rebeka / 24.hu
2026. 05. 02. 10:58
Az arccsont törései operáció nélkül kezelhetők, a földön rugdosást jórészt megúsztam, így most csak elmesélem, hogy miként voltam tökéletesen kiszolgáltatott az oktalan erőszakkal szemben, hogy az első négy ember, aki megállt segíteni, mind nő volt, hogy miként töltöttem a Honvédkórház traumatológiáján tizenkét órát az ambuláns lap kézhezvételéig, hogy milyen vallomást tenni egy rendőrnek hajnalban, amikor még várjuk a CT eredményét, de leginkább azt, milyen egy belvárosi BKV-megállóban radikálisan szembesülni újra csak azzal: egy életünk van, és nincs másik. Traumaelbeszélés kezdőknek.

A baloldali szemüreg fala betört, a járomív, azaz a pofacsont is tört, horzsolások, hámsérülések.

Az ambuláns lapon megállapított diagnózisként az áll: a koponya és az arccsontok többszörös törései.

Ahhoz képest sok, hogy Újlipótváros felé igyekezve csupán a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában álltam világosban, ahhoz képest talán kevés, hogy mi történhetett volna.

A volna vonalat azonban egyelőre ejtem, a finisben veszem majd elő, mert nyilvánvalóan nem állom majd meg, hogy melodramatikus giccsbe hajlítsam annak az esetnek az addig tényszerű elbeszélését, mely úgy kezdődik: hétfő este, valamikor hét óra után álltam egyedül a nevezett megállóban, az egyik kezemben könyv, a másikban telefon, rajtam chelsea-s melegítőfelső, fejemen baseballsapka. A várakozás nyugalmát kiáltozás szakította meg, felnéztem, és noha az emlékeim innen már kopottasak, ám az élesen villan most is: egy ököl tart felém, s elgondolhatatlan indulatot látok egy szemben.

Ez az első és egyetlen ütés tört több csontot az arcomban. Magatehetetlenül vágódtam el. A földre kerültem, ott tiszta erővel rúgott, tán hasba, tán hátba. Közben kiáltoztam, hogy hívjanak rendőrt. Tán mentőt is kértem. Látásomat zavarta, hogy azonnal deformálódott arcom dombot emelt a szemem elé.

Akkor nem jött oda senki, nem kísérelte meg senki megállítani a támadót. Utóbb értem is a félelmet, a fagyást.

A férfi egyszer csak – éppen úgy előzmény nélkül, ahogyan kezdte – abbahagyta a bántalmazásom, és visszatért a helyére. Merthogy a közeli irodaház oldalánál, egy kis füves részen volt a holmija, bőröndje, mint utóbb láttam. Akkor végre fölálltam, közte és köztem a földön a könyvem és a telefonom. Emlékeim azt üzenik, még mindig kiabáltam, hogy hívjanak rendőrt.

Menekülnek az orosz csapatok, feladták az észak-afrikai várost is
A Rendszerbontó Nagykoncerten a heréjét fogdosó Eckü elmondta, miért orrolt meg Gulyás Gergelyre
Gyarmati Andrea: Amikor feladod, miért teszed?
Kassai Lajos lovasíjász: Csináljanak valami nagyon mást, mint ami eddig volt!
Leendő honvédelmi miniszterként üzent a Magyar Honvédség tagjainak Ruszin-Szendi Romulusz
