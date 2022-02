Az oroszok szerint ukrán területről érkező gránát rombolt le egy orosz határőrállást

Ukrajna területéről vasárnap reggel kilőttek egy gránátot, amely teljesen megsemmisítette a határőrök egyik szolgálati helyét az oroszországi Rosztovi területen, az államhatár közelében, senki sem sérült meg – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) közszolgálati központja.

🇷🇺⚡️Russian FSB published footage of its border checkpoint in Rostov which, according to its statement, was targeted by a Ukrainian shell. https://t.co/CAYeyPoGei pic.twitter.com/oeLkgSR7ey

— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 21, 2022