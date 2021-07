Szijjártó:  Nincs abban semmi meglepő, ha Magyarország külföldről vásárol kémszoftvert

„Nekem nem volt, és nincs is tudásom arról, hogy ilyen típusú adatgyűjtés zajlik Magyarországon, de nem is kell, hogy tudomásom legyen, hiszen van egy világos jogszabályi rend a lehallgatások engedélyezésének és végrehajtásának módjáról” – válaszolta a Portfolio a Magyarországot is érintő megfigyelési ügyet firtató kérdésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint az államoknak kötelességük megvédeni saját magukat, a polgáraikat, biztonságukat és az érdekeiket, ennek vannak nyilvános és nem nyilvános eszközei.

Szerinte „azért, mert valaki újságíró, géplakatos, kárpitos vagy taxisofőr, a szakmájából fakadóan 2010 óta senkit nem hallgattak le Magyarországon, de, ha valaki a magyar nemzet biztonságára és érdekeire veszélyt jelenthet valamilyen külső befolyás – ahogy említettem terrorszervezetekkel, titkosszolgálatokkal vagy bűnözői csoportokkal való együttműködés – miatt, ott lehetséges a lehallgatás”. Azonban a Portfolio munkatársa hiába kérdezett rá arra, hogy ennek alapján nemzetbiztonsági okból figyelhették-e az újságírókat és másokat, Szijjártó azt mondta: személy szerint nem tudja, hogy a szóban forgó személyeket valóban megfigyelték-e, illetve, hogy kit milyen okból figyelnek meg, ha arra kerül a sor. „A jogszabály miatt ezekről nem is tudhatok, tekintettel arra, hogy miniszteri hatásköröm nem terjed ki ennek engedélyezésére, sőt kezdeményezésére sem. Éppen ezért helyes, hogy én nem is tudok ezekről.”

A megfigyelési technológiára vonatkozóan elmondta: minden ország titkosszolgálata használ speciális szoftvereket, míg a nagy országok valószínűleg maguknak fejlesztenek, addig a kisebbek beszerzés útján jutnak ilyenekhez.

Nincs abban tehát semmi meglepő, ha Magyarország külföldről vásárol ilyet

– fogalmazott.

A miniszter elmondta: Magyarország vállalja a vitát Brüsszellel, nem fog változtatni a pedofil és gyermekvédelmi törvényen, akkor sem, ha emiatt az EU visszatartja az uniós források folyósítását a helyreállítási alapból. „A helyzet most az, hogy gyakorlatilag mindenben megállapodtunk korábban, majd a pedofil- és gyermekvédelmi törvény elfogadása után rúgtak fel mindent. Jól láthatóan a hajánál fogva előrángatott ügyeket vesznek elő, érveknek ezeket nem nevezném” – mondta, hozzátéve: az üzenet az, hogy mindaddig, amíg a pedofiltörvény érvényben van, addig nem kapunk pénzt a helyreállítási alapból. Azonban ez nem baj a tárcavezető szerint, mivel

a magyar gazdaság van abban az állapotában, hogy ezen uniós források nélkül is dinamikusan tudjon növekedni, meglegyen az 5,5 százalékos növekedés az idei év végére.

Szóba került az is, hogy Szijjártó Péter szerint politikai oka van annak, hogy az EMA és a WHO még mindig nem hagyta jóvá az orosz Szputynik-vakcinát., „ugyanis Magyarországon kiváló szakembereink vannak, akik vizsgálták az oltóanyagot, és hosszas ellenőrzés után állapították meg arról, hogy biztonságos”, tette hozzá.