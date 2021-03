Pánikból összevissza tüzel Kurz és pártja

Kihallgatták Blümel osztrák pénzügyminisztert, Kurz kancellár legfőbb bizalmasát, miután korábban házkutatást is tartottak nála. A speciális ügyészség a külügynek azt a korszakát vizsgálja, amikor a miniszter még Kurz volt. Pártjuk, az ÖVP pánikol: korlátozná a sajtót, megszüntetné a WKStA-t. Közben újabb kapcsolatokra derül fény az osztrák pártok és a Novomatic cég között.

Pénteken kihallgatták az osztrák pénzügyminisztert, Gernot Blümelt abban az ügyben, ami miatt bajba kerülhet Sebastian Kurz kancellár és az általa vezetett Osztrák Néppárt (ÖVP) is. A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó államügyészség (WKStA) azok után idézte be Blümelt, hogy korábban már tartott egy házkutatást a pénzügyi tárca vezetőjénél.

Kapcsolódó Komoly bajba került Sebastian Kurz a pénzügyminiszterének botránya miatt Ausztriában nem nyugszik a Gernot Blümel pénzügyminiszter körül egyre burjánzó botrány, a tárcavezetőnél már házkutatást is tartottak. Az eset miatt a nagyobbik osztrák kormánypárt, így maga Kurz kancellár is komoly bajban van, és ez már látszik a közvélemény-kutatásokban is.

Blümel nem volt túl közlékeny a kihallgatása után. Annyit mondott csupán: minden kérdésre válaszolt, és igyekezett a „hamis vádaskodásokról” tisztázó jelleggel felvilágosítást adni a nyomozóhatóságnak.

A jelenlegi néppárti pénzügyminiszter még a kormányba való bekerülése előtt került kapcsolatba az osztrák szerencsejáték céggel, a Novomatic-kal. A korrupciógyanú miatt indult nyomozás pedig éppen a Novomatictól az Osztrák Néppártnak juttatott „feltételezett pártadományokhoz” kapcsolódik.

Blümel 2017-ben még bécsi ÖVP-elnökként kapott üzenetet a Novomatic akkori vezérigazgatójától, Harald Neumanntól. (Most kettőjüket „vizsgálja” az ügyészség.) Nem véletlenül neki üzent Neumann: bécsi posztjánál sokkal fontosabb szerepet játszott a politikában Blümel. A főhatalom megszerzésére törő fiatal politikus, Sebastian Kurz – 2017-ben még külügyminiszter – fő segítője volt abban, hogy a pártjukon belül eltakarítsa a politikai vetélytársakat, és generációváltást hajtson végre az ÖVP-ban.

De miért volt fontos Kurz 2017-ben a Novomaticnak? A Blümelnek szóló négy évvel ezelőtti üzenet arra vonatkozott, hogy szervezzen a bécsi pártelnök egy találkozót a cég vezetői és Kurz között. Ennek indoka részben egy homályos utalás volt egy esetleges jövőbeni pártadományra (aminek megvalósulását, Blümel, Kurz, az ÖVP és a Novomatic azóta is hevesen tagadja). Másrészt egy konkrétabb célzás is történt arra, hogy külügyminiszterként Kurz segíthetne a Novomatic Olaszországban felmerülő problémáinak megoldásában. (Ezt is cáfolják az érintettek.)

A Novomatic olasz leánycégére a római hatóságok 2012-ben szabtak ki rekordbírságot, 150 millió eurót. A Novomatic vitatta ezt, és végül is folyamatosan csökkent a bírság összege. A Konstrast.at információi szerint nyolc nappal a Blümelnek küldött Neumann-üzenet után Sebastian Kurz még osztrák külügyminiszterként találkozott olasz kollégájával.

A Novomatictól a Kontrast szerint ekkor még mindig mintegy 40 millió eurót követeltek az olasz hatóságok, hamarosan azonban 20 millióra csökkent ez az igény. Ugyanakkor a Kontrast is hangsúlyozza: az események közötti összefüggést egyelőre semmi sem bizonyítja, és minden szereplőt (akik hevesen tagadnak bármiféle érintettséget) megillet az ártatlanság vélelme.

A WKStA tehát nem csupán a Blümelnek címzett Neumann-üzenetben említett esetleges pártadomány miatt nyomoz, hanem amiatt is, hogy az osztrák diplomácia tett-e valamit a Novomatic érdekében Olaszországban.

Ehhez kapcsolódó pénteki hír, hogy a korrupcióellenes ügyészség az osztrák külügyminisztériumtól is hivatalos tájékoztatást kért az ügyben. A külügy máris reagált a kérésre: a tárca egyrészt igyekszik segíteni a vizsgálatot, másrészt eddig semmilyen Novomatickal kapcsolatos, 2017-es osztrák diplomáciai tevékenységre utaló dokumentumra nem bukkantak az irattárukban.

A pénzügyminisztériumot szintén megkereste a WKStA, ott azonban nem kommentálták ezt a lépést. Mármint azt, hogy az ügyészség adatokat kért a Blümel vezette tárcától is arra vonatkozóan, történt-e a 2017-es Neumann-üzenet után bármilyen pénzügyminisztériumi segítségnyújtás a Novomaticnak.

Ugyanakkor a Der Standard által idézett források szerint a Novomatic évekkel ezelőtti üzenetei nyomán Blümel arra kérte – akkor még bécsi ÖVP-elnökként – a néppárti irányítás alatt álló pénzügyminisztérium főtitkárát, Thomas Schmidet, hogy hívja fel a Novomatic főnökét. Az osztrák Kurier értesülései szerint a pénzügyminisztériumban a WKStA aktívabb volt, mint a külügyminisztériumban: itt bizonyos iratokat „biztonságba is helyeztek”, miután az osztrák és az olasz pénzügyminisztériumok közötti, a Novomatic-ügyre vonatkozó kommunikáció után kutakodtak.

Aggaszthatja Blümelt az is, hogy már korábbi cikkünkben is megemlítettük, a nála tartott házkutatáskor elvitték azt a laptopot, amelyet állítólag feleségével közösen használt, de korábbi vizsgálóbizottsági meghallgatásakor még azt állította, ő egyáltalán nem használ laptopot (annak ellenére, hogy az ÖVP átszervezését gyakorlatilag Blümel zavarta le az elmúlt években).

Újabb hírek szerint a WKStA nem is laptopot keresett igazán, hanem egy Blümel által használt, de nem hivatali okostelefont. Blümel álltólag erről a készülékről is intézhette ügyeit.

Nem véletlenül lett ideges maga a kancellár is: az ügyészség a minisztériumok kapuit „döngeti”, pártja máris vesztett két százalékot a népszerűségéből, de érdekes módon a koalíciós társának, a Zöldeknek még többet ártott a botrány: az ő szavazóik sokkal nagyobb mértékben tünedeznek el a Novomatic-ügy miatt. A Zöldek – részben bevándorló hátterű – szavazói ugyanis nem a konzervatív, időnként pedig kifejezetten bevándorlóellenes Kurz–Blümel-féle ÖVP-irányvonalra szavaztak a legutóbbi választásokon.

A Zöldek tarthatatlan helyzete azonban egyelőre paradox módon stabilizálja Kurz kancellár pozícióját: koalíciós partnere most nem kockáztathat egy új választást, azon ugyanis bizonyosan nagyot bukna. Hivatalosan persze a kormánypártok a koronavírus-helyzetre hivatkozva utasítják el az időközi szavazás gondolatát. A Zöldek pedig addig a kormányon belüli befolyásuk növelésére használják ki a Die Presse szerint az ÖVP elleni vádak megsokszorozódását.

A migrációt közben az ÖVP arra használja, hogy elterelje a figyelmet a pártot sújtó botrányokról. Az elterelés túl jól sikerült: a bevándorlók kitoloncolásáról döntő belügyminisztert az ellenzék lemondatná, de emiatt a két kormánypárt viszonya is egyre feszültebb. A kitoloncolás elleni egyik akció mögött ugyanis egy zöldpárti képviselőnőt sejtenek a néppártiak, akik immár a parlamentben is támadták a politikusnőt.

A Zöldek ugyanakkor egyes vélemények szerint ellentámadásba lendültek: az irányításuk alatt álló igazságügyi minisztériumot több eljárás hátterében is sejteni engedik megfigyelők. Így például nemrégiben az államügyészség nyomozást indított amiatt, hogy egy razziáról az érintett vállalkozó 2019-ben is és 2017-ben is előzetesen értesülhetett.

Emiatt egy volt minisztert, jelenlegi alkotmánybírót, Wolfgang Brandstettert és egy minisztériumi főtisztviselőt is meggyanúsítottak. Ez is az ÖVP számára lehet kínos – bár nem a Kurz-féle fiatal generációnak, hanem a Néppárt „régi motorosai” kerülhetnek bajba az osztrák lapok szerint.

Kurz kancellár pártja közben a pánik jeleit mutatja: vagdalkoznak a Zöldek felé, de nyilvánosan bírálják az ellenük nyomozó gazdasági és korrupciós ügyekre specializált ügyészséget, a WKStA-t is. Politikai elfogultságról, „baloldali” pártszimpátiáról beszélnek a hatóság esetében, jóllehet, korábban az egyik jelenlegi miniszterük, Karoline Edstadtler is a WKStA-nél dolgozott felső vezetőként.

Az elmúlt hetekben egyre több hír látott napvilágot az osztrák igazságszolgáltatás átszervezéséről. Az ÖVP ezt nem cáfolta, csak annyit közölt, hogy zajlanak az egyeztetések a Zöldekkel a kérdésben. A hírek szerint a WKStA-t átszerveznék, feldarabolnák, és gyakorlatilag egy egységes államügyészségbe olvasztanák be. Hivatalosan az ÖVP a büntetőeljárások „felgyorsítását” szeretné elérni – amit persze aligha gondolnak komolyan.

Közben az ÖVP átírná a törvényeket is a Die Presse szerint: megtiltanák például a sajtónak, hogy ügyészségi dokumentumokból szó szerint idézzenek. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a Blümel-botrányban a Novomatic vezetője és a jelenlegi pénzügyminiszter közötti üzenetváltást a lapok szó szerint közölték. Sőt, az ÖVP a nyomozóhatóság számára is tiltaná a kommunikáció „túlterjeszkedő” kiértékelését. Ez nyilvánvalóan a sajtószabadság és a vizsgálati szervek munkájának korlátozását jelentené. A Die Presse szerint erről az egykori WKStA-alvezér, jelenlegi alkotmányügyi miniszter, Karoline Edtstadler folytat koalíciós tárgyalásokat.

Ez már sok volt az ellenzéknek:

El a kezekkel a független igazságszolgáltatástól

– mondta a szociáldemokraták (SPÖ) egyik vezetője, Christian Deutsch. Szerinte a „korrupcióvadászok” már olyan közel járhatnak Gernot Blümelhez, hogy az ÖVP a WKStA szétverésével próbálkozik. A liberális eNEOS frakcióvezető-helyettese, Nikolaus Scherak pedig már a teljes igazságszolgáltatás szétverésétől tart.

Az ellenzéki, radikális jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) ex-belügyminisztere, jelenlegi frakcióvezetője, Herbert Kickl is úgy fogalmazott: nem engedhető meg, hogy az ÖVP vágyainak megfelelően a WKStA-t „kivonják a forgalomból”.

A Der Standard lap kommentátora, Fabian Schmid ennek kapcsán felteszi a kérdést: „Az ÖVP rágalmazni kezdte az ügyészséget?” A cikkszerző megjegyzi: az ÖVP bűncselekményekre utaló magatartással vádolja az államügyészeket. Az, amit a néppárt csinál, Schmid szerint már önmagában is büntetendő. Felidézi, hogy az ÖVP frakcióvezetője, August Wöginger egy sajtótájékoztatón a korrupció ellen küzdő hatóság „hibáiról”, „mulasztásairól” beszélt. De ugyanígy emlegetik a pénzügyminiszternél tartott házkutatás óta a Néppárt politikusai azt, hogy a WKStA lassan dolgozik (ami a gyanúsítottak számára hátrányos), és egy másik ügyben jogellenesen tartottak házkutatást. Szintén meggyanúsították a korrupcióellenes ügyészeket azzal, hogy bizonyos aktákat másoknak átadtak: így a kiszivárogtatások miatt téves gyanúsítások terjedtek el Wöginger szerint.

Az FPÖ-s Harald Stefan viszont most azt tudakolja (az esetleges rágalmazást vélelmezve): az államügyészség nyomoz-e a néppárti frakcióvezető, August Wöginger ellen. A NEOS is kérdéseket tett fel ez ügyben, de a WKStA visszafogottan reagált az ellenzék kezdeményezéseire. Szerintük „jelenleg nem téma”, hogy eljárást indítsanak az őket bíráló politikusok ellen.

Időközben a Novomaticnál is kezd elszakadni a cérna. A cég egyre hisztérikusabban reagál az osztrák újságírók rohamára. A vállalat feljelentést tett amiatt, hogy állítólag olyan belső információk kerültek a sajtóhoz, amelyek csak törvénysértő módon juthattak az újságírók birtokába.

Ezúttal a Novomatic lépését az váltotta ki, hogy a Profil, a Der Standard és a ZiB2 tényfeltáró újságírói még nem publikált információkhoz jutottak a cég szponzorációs és adományozási gyakorlatáról. Közben a vállalat cáfolja, hogy a szponzoráció és az adományozottak politikai kapcsolatai között összefüggés lenne.

Szombaton mindennek dacára a Der Standard áttekintést adott a Novomatic és az osztrák pártok kapcsolatairól. Egy belső céglista alapján közölte: a vállalat széles körben támogat olyan egyesületeket és rendezvényeket, amelyek sokszor nem esnek túl messzire a politikától.

Az már korábban ismert volt, hogy a Novomatic támogatta az osztrák parlament alsóházi elnöke, Wolfgang Sobotka (ÖVP) által alapított Alois Mock Intézetet, ahogyan az is: a Novomatic az FPÖ-höz közeli Biztonságpolitikai Intézettel szintén együttműködött, s az intézet 240 ezer eurót kapott. Szintén ismert, hogy az ellenzéki szociáldemokratákhoz (SPÖ) közel álló az Echo-Verlag (Echo Kiadó) által szervezett majálisokhoz 45 ezer eurót kapott 2016 és 2018 között a Novomatictól – ezt az ÖVP emlegette előszeretettel az eddigi különböző vizsgálatok nyomán.

A Standard viszont most újabb szponzorált egyesületekről számolt be: a „vörösen csillogó” Echo-Verlag például több kisebb projektjére, rendezvényére is kapott összesen 50 ezer eurót. De nem ez az egyetlen szocdem közeli támogatott: az FC Purkersdorf tiszteletbeli elnöke a volt belügyminiszter és ex-polgármester Karl Schlögl, aki egykor a Novomatic felügyelőbizottságában is helyet kapott. 2017-ben ez az egyesület 2500 eurót kapott például.

További foci- és golfklubok is sorakoznak a szponzoráltak között: ilyen például az ASV Draßburg támogatása, amikor az még a burgenlandi regionális ligában játszott. A klub elnöke azonban nem akárki volt: a burgenlandi SPÖ frakcióvezetőjéről, Christian Illeditsről van szó. Ügyvédje nyilatkozott ennek kapcsán: az éves szponzorációs összegek mindig teljesítményfüggők voltak, s 5–30 ezer euró között mozogtak szezononként.

Az ügyvéd cáfolta, hogy cserében Burgenlandban a Novomatic ellentételezést kapott volna. A Novomatic szerint az ASV Draßburg egyike az „ismert futballegyesületeknek” a tartományban, ezért szponzorálta leányvállalata a klubot. A konszern visszautasította, hogy a szponzoráció összefüggött volna a helyi szerencsejáték-koncessziókkal.

Alsó-Ausztriában egy olyan golfklubot támogatott tíz éven át a Novomatic, amelynek elnöke a tartományi székhely, Bécsújhely ÖVP-s polgármestere volt. Klaus Schneeberger egyben a tartományi ÖVP-frakció vezetője is volt, márpedig a tartományi szerencsejáték-szabályozásba ő is beleszólhatott. Az érintettek szerint persze ettől teljesen függetlenül kapott a „Golfclub Föhrenwald” 2009 és 2019 között évi 5000 eurót a Novomatictól. Bécsújhelyi kulturális és más rendezvényeket is szponzorált a Novomatic, de a polgármester szerint ebben az ügyben sincs semmilyen politikai összefüggés.

Az ÖVP-hez közeli alsó-ausztriai gazdasági egyesület a Der Standard szerint valójában egy pártszervezet. Ez az egyesület is kapott pénzt: két hirdetésért például 10 ezer eurót. A Standard felteszi a kérdést: miként állíthatja ezek után az ÖVP, hogy nem kapott pártadományt a szerencsejáték-ipartól? A válasz ez volt: a gazdasági egyesület jogilag önálló, maga intézi hirdetési stratégiáját.

A szocdemek Alsó-Ausztriában szintén lehajoltak egy kis aprópénzért: az SPÖ gazdasági egyesülete bálokra kapott 7000 eurót. Az egyesületi alelnök, Ernst Riedl pedig 2014-ig tagja volt annak a testületnek Bécsben, amely a játékautomatákat felügyelte az osztrák fővárosban.

Nem soroljuk tovább az ügyeket, melyek a Die Presse szerint összesen 1,7 millió eurót mozgattak meg. Ám ezekről a Novomatic csak annyit közölt: a cég komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalást. A Der Standard is hangsúlyozza: a támogatott célok sokszor tényleg jó ügyeket szolgálnak, s más cégek is adományoznak. Ám szerencsejátékcégként a Novomatic különösen függ a politikától, hisz az ágazat törvényi szabályozása gyakran módosul, s rendszeres a koncessziók el- és újraosztása is.

A Novomatic ügyvédje, Peter Zöchbauer szerint a cég politikai mérlegelés nélkül vesz részt társadalmi felelősségvállalási programokban. A célokat objektív kritériumok alapján választják ki, s kizárt, hogy ezek összefüggenének bármiféle politikai ellentételezéssel.