Trump sehova nem vezető perekkel próbál változtatni az elnökválasztás eredményén

Donald Trump amerikai elnök továbbra sem hajlandó elfogadni vereségét az elnökválasztáson, és széleskörű választási csalást emleget, de erre semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni sem ő, sem a kampánya. De talán nem is ez a fontos számukra.

Trump több embere is kulcspozíciót kapott a Pentagonban, egyikük terroristavezérnek nevezte Obamát

A republikánusok azt ígérték, menő jogászok seregével készülnek az elnökválasztásra, miután Donald Trump az egész évet azzal töltötte, hogy már jó előre széleskörű választási csalást emlegetett, de ez a jogászsereg most nem tud felmutatni semmit, ami bizonyítaná, hogy valóban csalások történtek. A Trump-kampány ugyan egymás után indította a pereket azokban az államokban, ahol négy éve még Trump, az idén azonban demokrata kihívója, Joe Biden nyert, de azokat szinte azonnal ki is dobták az ügyekben döntő bírók, bizonyítékok hiányára vagy alapvető hibákra hivatkozva.

Ned Foley, az Ohiói állami egyetem választásjogi szakértője kijelentette:

Csak a pereskedés kedvéért perelnek. Nem tűnik úgy, hogy az lenne a céljuk, hogy nyerjenek a bíróságokon.

Ezt erősítették meg a Politicónak nyilatkozó republikánusok, akik szerint nem cél, hogy bebizonyítsák, Biden csalással verte meg a hivatalban lévő republikánus elnököt, csak az, hogy kételyeket ébresszenek az emberekben, főleg a republikánus választókban. Ez pedig működhet.

A Morning Consult közvélemény-kutató cég felmérése szerint a republikánusok 70 százaléka szerint nem volt fair és szabad az elnökválasztás, míg az elnökválasztás előtt ez az arány mindössze 35 százalék volt. Azok közül, akik kételkednek az eredményben, 78 százalék szerint a levélben szavazás széleskörű választási csalást eredményezett, 72 százalék szerint egyenesen meghamisították a szavazólapokat, és 86 százalékuk szerint ez Bidennek kedvezett.

A republikánus szavazók több mint fele szerint nem megbízhatóak az eredmények azokban a kulcsfontosságú államokban, amelyekkel Biden megnyerte az elnökválasztást: Pennsylvania, Nevada, Georgia, Michigan és Wisconsin. A Trump-kampány ezekben az államokban több pert is indított, amelyek azonban nem vezettek szinte semmilyen eredményre, de akkor sem változtatták volna meg a választás eredményét, ha sikeresek, mert jellemzően alig pár tucat, vagy pár száz szavazat szabályosságát kérdőjelezték meg.

A választást lebonyolító állami szervek és tisztségviselők, republikánusok és demokraták egyaránt, azt közölték mindenhol, hogy nincsen semmilyen bizonyíték széleskörű választási csalásra, és a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére az elnökválasztás simán zajlott le. Legfeljebb kisebb, elhanyagolható mennyiségű, minden választás alatt előforduló hibákat találtak.

Bár a republikánus politikusok nagy része nyilvánosan még mindig nem fogadta el Biden győzelmét, a Washington Post információi szerint még az elnök legközelebbi tanácsadói is elismerik magánbeszélgetésekben, hogy a Trumpék által indított perek nem vezetnek sehova, és már csak az a kérdés, hogy mikor lesz teljesen hivatalos a demokrata jelölt győzelme.

Sehova nem vezető perek

Amikor például Pennsylvania államban megpróbálták leállíttatni a bírósággal a főleg Bidenre leadott levélszavazatok megszámlálását, arra hivatkozva, hogy a republikánus választási megfigyelők nem nézhették a szavazatszámlálást, a bíró kérdésére a Trump-kampányt képviselő ügyvéd kénytelen volt elismerni, hogy ott voltak a számlálóhelyiségben az embereik.

Michiganben, ahol Biden majdnem 150 ezer szavazattal nyert, azzal próbálták leállíttatni a levélszavazatok számlálását, hogy egy megfigyelő azt állította, nem engedték, hogy nézze a számlálást. Az ügyben döntő bíró bizonyíték hiányában elutasította a kérést, mert a panaszos azt sem tudta megmondani, hogy hol és mikor történt az eset, és azt sem, hogy ki és miért tiltotta őt ki.

Szintén a Michiganben indított perben a Trump-kampány azt állította, hogy a határidőn túl beérkezett levélszavazatokat úgy vették, mintha időben beérkeztek volna. A bíróság bizonyítékok híján ezt a keresetet is elutasította. A bizonyíték ugyanis lényegében annyi volt, hogy egy megfigyelőjük egy meg nem nevezett embertől hallotta, hogy neki azt mondták, megtörtént, amit állítanak.

Georgia államban, ahol Biden több mint 14 ezer szavazattal vezet Trump előtt, a Trump-kampány mindössze 53 szavazat miatt indított pert, amit az ügyben döntő bíróság elutasított, mert nem tudtak semmilyen bizonyítékot bemutatni az állítólagos csalásra. Arizonában pedig a Republikánus Párt és a Trump-kampány jogtalanul visszautasított személyesen leadott szavazatok miatt indított pert, ami állításuk szerint több ezer, Trumpra leadott voks elvesztését jelenthette. A még zajló per hétfői meghallgatásán kiderült, hogy mindössze 180 szavazat sorsa kérdéses. Biden több mint 12 ezer szavazattal vezet az államban, ahol egyébként a levélszavazatok kivételesen inkább Trumpnak kedveztek, így csökkent a hátránya az utóbbi napokban, a most már csak 0,4 százalékpontos különbséget pedig akár meg is fordíthatja – ez azonban mit sem számít már, hiszen Biden túl van a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazat megszerzésén.

Kiemelt kép: Brendan Smialowski / AFP