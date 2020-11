Trump: Rossz dolgok történnek zárt ajtók mögött

Donald Trump amerikai idő szerint szombat reggel ismét választási csalásról ír Twitter oldalán. Egyik bejegyzésében több tízezer illegális szavazatról értekezik, melyek szerinte megváltoztatták az állást Pennsylvaniában és azokban az államokban, ahol szoros a verseny. Trump szerint „rossz dolgok” történnek zárt ajtók mögött, de csalásra utaló bizonyítékkal továbbra sem tud előállni az amerikai elnök.

….Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020