„Kussoljál már!” – „Érdekes másfél óra volt” az első elnöki vita Trump és Biden között

Minden idők legfurcsább vitája volt a Donald Trump és Joe Biden közötti első elnökjelölti vita.

Érdekes másfél óra volt.

Így jellemezte a moderátor szerepét játszó Chris Wallace a Donald Trump amerikai elnök, és demokrata kihívója, Joe Biden közötti első elnöki vitát.

Finoman fogalmazott. Mások nem voltak ennyire visszafogottak. Jake Tapper, a CNN műsorvezetője rögtön a vita után láthatóan döbbent, csalódott és lemondó arckifejezéssel egy vonatbalesetben lángoló kukához hasonlította az összecsapást, hozzátéve:

Ez volt a legrosszabb vita, amit valaha láttam. Nem is vita volt. Egy szégyen. Beszélhetünk arról, ki nyerte meg a vitát, vagy ki veszítette el a vitát, de egy biztos: az amerikai emberek veszítettek. Mert ez szörnyű volt.

So how was your night? pic.twitter.com/jpsINldsox — Arash Markazi (@ArashMarkazi) September 30, 2020

A vita annyira „érdekes volt”, hogy a CNN tudósítója, Dana Bash élő adásban egyszerűen úgy jellemezte, mint „shitshow” (ahol a shit azt jelenti, hogy szar).

Dana Bash just summed up the #debates nicely pic.twitter.com/LsvyjCysJA — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 30, 2020

A jobboldal egyik legnépszerűbb megmondóembere, a baloldalon gyűlölt személynek számító Ben Shapiro pedig így foglalta össze, milyen volt a vita:

My general debate take this evening pic.twitter.com/c3ITWmpcqz — Ben Shapiro (@benshapiro) September 30, 2020

Egy elnökjelölti vitán elvileg arról kéne szólnia, hogy a világ talán még mindig legnagyobb hatalommal rendelkező pozíciójára pályázó politikusok bemutatják a választóknak programjukat, elmondják, milyen terveik vannak, érvelnek és adatokkal bizonyítják, miért ők a jobb választás. Erről viszont szinte semmit sem tudhattak meg az amerikaiak. És ez leginkább Trumpnak volt köszönhető, aki folyamatosan közbevágott, amikor Biden beszélt, nem tartotta tiszteletben az előre lebeszélt szabályokat, miközben Biden “bohócnak” nevezte Trumpot, és közölte vele:

Kussolj már!

Persze mire is lehetett számítani, amikor a vitára készülve a Trump-kampány azzal vádolta meg Bident, hogy „teljesítményfokozó kábítószereket” fog használni, és rejtett fülhallgatót, ahol majd távolról mondják neki, hogy mit is kell mondania.

Biden állta a sarat

Trump és kampánya az egész évet azzal töltötte, hogy megkérdőjelezték az „Álmos Joe-nak” nevezett volt alelnök mentális állapotát, azzal vádolva, hogy már olyan öreg, hogy „demens”, azt sem tudja, hogy hol van, elfelejt dolgokat és nem elég erős ahhoz, hogy elnök legyen. Ezzel csak azt sikerült elérniük, hogy csökkentették az elvárást vele szemben, és egy átlagos teljesítmény is jónak számít. Ezt pedig magabiztosan hozta. Normálisnak tűnt Trump elszabadult gőzmozdonya mellett.

Trump közben hiába próbált a Demokrata Párt balszárnyához kötni Bident. Az elnök kampánya hónapok óta próbálja azzal elijeszteni a független és mérsékelt szavazókat a demokrata elnökjelölttől, hogy szocialista utópiát akar csinálni az Egyesült Államokból, és a vita alatt is próbálkozott ezzel. Az állami egészségügy bevezetése, és az egészségügyi biztosítások megszüntetése, a rendőrségeknek szánt költségvetési pénzek elvétele és a klímaváltozás elleni küzdelemre készült baloldali terv, a Green New Deal bevezetése is előkerült Trumptól, de Biden minden egyes alkalommal, egyenesen a kamerába nézve egyértelműen kijelentette, hogy egyiket sem támogatja.

Sok mindent azonban nehéz volt megtudni arról, hogy milyen tervei vannak a két jelöltnek, mert a káoszba fulladt vita leginkább így nézett ki: Trump közbevág, Wallace alig bírja mederben tartani a vitát, míg Biden közli, hogy „nehéz mondani bármit is emellett a bohóc mellett”.

“It’s hard to get any word in with this clown” — Biden on Trump pic.twitter.com/VSRYFqc5nd — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

“Will you shut up, man?” — Biden to Trump pic.twitter.com/F1oX6VM7Wz — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

Szóval, akkor ki nyert?

Leginkább a szélsőjobboldali, rasszista csoportok. A vita talán legfurcsább pillanata volt, amikor Trump többszöri felszólításra sem volt hajlandó elítélni a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportokat és fegyveres milíciákat, majd végül nagy nehezen csak annyit üzent a Proud Boys nevű csoportnak címezve:

Vonuljatok hátra, és álljatok készenlétben. Valakinek tenni kell valamit az antifa és baloldal ellen.

Trump’s response to a question asking him to condemn white supremacist groups was to ask the Proud Boys to “stand by” https://t.co/r6MTkuhJFn — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2020

Az látszott, hogy Trump teljesen feladta, hogy megszerezze a feketék szavazatait. Amikor a rasszizmus kérdése volt a téma, az amerikai elnök meg sem próbálta meggyőzni az afro-amerikaiakat, hogy miért érdemes rá szavazniuk, mit tenne az érdekükben, hogyan oldaná meg a rasszizmus problémáját, és semmi másról nem beszélt, csak a rendfenntartás fontosságáról, amit kampánya középpontjába helyezett.

Az első közvélemény-kutatások adatai szerint úgy tűnik, hogy inkább Biden teljesítménye győzte meg a választókat. A CBS News/YouGov gyors felmérése szerint az amerikaiak 38 százaléka mondta, hogy pozitívan változott a véleménye Bidenről, és mindössze 24 százalék mondta ezt Trumpról. 42 százaléknak rosszabb lett a véleménye az elnökről, és 32 százalék mondta ezt Bidenről.

Szóval, akkor ki veszített?

Gyakorlatilag mindenki, aki végignézte.

Fox News anchor Chris Wallace is being criticized for letting the first presidential debate run wild. Much of the event was plagued with crosstalk as Trump, Biden and Wallace talked over one another. (Sound on 🔈) https://t.co/YZOFdWMziZpic.twitter.com/eWvTthkAGx — POLITICO (@politico) September 30, 2020

Végül jegyezzük meg, hogy még további két vita van hátra. Isten óvja Amerikát.

Kiemelt kép: Donald Trump és Joe Biden. Fotó: AFP / Jim WATSON