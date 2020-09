A legrosszabbkor jött Trumpnak, hogy nyilvánosságra került az adóbevallása

Öt héttel az elnökválasztás előtt a New York Times megszerezte az elmúlt évek egyik legkeresettebb dokumentumát: az amerikai elnök adóbevallását.

A New York Timesnak sikerült megszereznie azt, amire az egész amerikai sajtó, a Demokrata Párt, több kongresszusi bizottság és a New York-i ügyész eddig hiába várt. Donald Trump adóbevallását. Ennek nem kellett volna olyan nagy dolognak lennie. Az amerikai elnökjelöltek az 1970-es évek óta rendszeresen nyilvánosságra hozzák adóbevallásukat, hogy az amerikai választók lássák, nincs semmi titkolnivalójuk.

A sok mindenben hagyománytörőnek számító Trump ezen a szokáson is változtatott, mivel nem volt hajlandó közzétenni adóbevallását, sőt, aktívan küzdött azért, hogy az ne is kerülhessen a nyilvánosság elé. Így aztán évek óta tartó spekulációt indított el azzal kapcsolatban, vajon mit akarhat olyan nagyon eltitkolni.

A Times nem tette közzé a részletes adóbevallásokat, indoklásuk szerint azért, hogy védjék forrásaikat, akik „hatalmas kockázatot vállaltak” azzal, hogy átadták azokat a újságnak. Az üggyel foglalkozó újságírók olyan nagy titokban dolgoztak rajta, hogy még a közvetlen kollégáik sem tudtak róla. A Times egyelőre csak egy összefoglalót tett közzé a legfontosabb találatokról, és közölték, hogy az elkövetkező hetekben újabb cikkekre lehet majd számítani.

Trump nem igazán fizet adót, cserébe iszonyatosan el van adósodva

Az adóbevallásokból az derült ki, hogy Trump alig vagy egyáltalán nem fizet szövetségi adót, durván el van adósodva, iszonyú sok pénzt veszít, adóbevallását megkérdőjelezhető visszatérítések miatt vizsgálja az adóhatóság, viszont cserébe sokat keres az elnökségből.

2016-ban, amikor elnökké választották, és 2017-ben, az első évben, amikor elnök volt, mindössze 750 dollárnyi (nagyjából 250 ezer forint) szövetségi adót fizetett, és 18 évből 11-ben pedig semennyit.

Az adóhatóság 2011 óta vizsgálja egy megkérdőjelezhető adó-visszatérítését, amikor 72,9 millió dollárt (22 milliárd forint) kapott vissza. Ha az adóhatóságnak lesz igaza, akkor százmillió dollárt kell (31 milliárd forint) visszafizetnie.

421 millió dolláros (130 milliárd forint) adóssága van, amit az elkövetkező években kellene törlesztenie.

A kétezres évek eleje óta több mint 315 millió dollár (majdnem százmilliárd forint) veszteséget termeltek a golfpályái, míg a Washingtonban 2016-ban megnyitott szállodája 55 millió dollár veszteséget.

Elnökválasztási kampánya óta évi ötmillió dollárral nőtt a floridai golfklubjának bevétele az új tagoknak köszönhetően.

Elnöki ideje első két évében 73 millió dollár (22,7 milliárd forint) bevétele volt külföldi befektetésekből, köztük három millió dollár (930 millió forint) a Fülöp-szigetekből, 2,3 millió dollár (720 millió forint) Indiából és egymillió dollár (310 millió forint) Törökországból.

E mellett más érdekes adatok is kiderültek a New York Times cikkéből.

Több mint 70 ezer dollárt, azaz nagyjából 22 millió forintot költöttek Trump hajára, legalábbis ennyit írt le költségként az adóbevallásában, amikor a The Apprentice című reality show-ban szerepelt.

Lánya, Ivanka Trump hajára és sminkjére pedig majdnem százezer dollárt (31 millió forint).

hajára és sminkjére pedig majdnem százezer dollárt (31 millió forint). A floridai Mar-a-Lago golfklubban tartott események fotózására 210 ezer dollárt, azaz nagyjából 65,5 millió forintot fizettek egy floridai fotósnak.

2011 és 2018 között 26 millió dollárt írt le Trump költségként az adójából tanácsadói díjként. A Times cikke szerint a kérdéses tanácsadói díjak egy részét Ivanka Trumpnak fizették ki, miközben vezetőként dolgozott a Trump család cégében.

Több adót fizetett külföldön, mint az Egyesült Államokban: 2017-ben, amikor 750 dollárral járult hozzá az amerikai szövetségi kormány működéséhez, ő, illetve a cégei a Fülöp-szigeteken több mint 150 ezer dollárt, Indiában 145 ezer dollárt, Panamában pedig több mint 15 ezer dollárt fizettek adóként.

Trump pont úgy reagált, ahogy arra számítani lehetett

Az adóbevallásáról szóló cikk csak alig pár perce jelent meg a Times oldalán, amikor az amerikai elnök már sajtótájékoztatót is tartott, ahol kijelentette: az egész „teljesen fake news, kitaláció, hamisítvány”. Közölte, hogy „sok adót” fizetett, köztük állami adókat New Yorkban.

Trump cégének jogásza egy közleményben gyanúsnak nevezte, hogy miért most jelent meg a cikk, ilyen közel az elnökválasztáshoz, majd hozzátette: „ez csak egy újabb félrevezető írás a Times lejárató kampányában”. Alan Garten kijelentette, Trump az elmúlt évtizedben több tízmillió dollárt fizetett „személyi adóként” (personal tax), de ahogy arra a Times és mások felhívták a figyelmet, az nem egyenlő a jövedelemadóval.

Sajtótájékoztatóján Trump újra megismételte, amit már évek óta mondogat, hogy nagyon szívesen közzétenné az adóbevallását, de nem teheti, mert az adóhivatal vizsgálja azt.

Miért nem hozta nyilvánosságra az adóbevallását?

Trump a 2016-os elnökválasztás óta használja az adóhatóság vizsgálatát indokként arra, hogy miért nem hozza nyilvánosságra az adóbevallását, amit minden amerikai elnökjelölt megtett az elmúlt közel 50 évben. 2014-ben azt mondta, „természetesen” nyilvánosságra fogja hozni, és „szeretné megtenni”, ha indul az elnökválasztáson, majd egyre inkább védekező álláspontot vett fel. 2015 elején már az mondta, közzéteszi, „ha szükséges lesz”, majd az év vége felé már úgy fogalmazott: „fontolgatja”. 2016 elején közölte, hogy „dolgozunk rajta”, aztán „valószínűleg valamikor” közzéteszi, később pedig azt, hogy „a következő hónapokban” dönt a kérdésről.

Végül 2016 februárjának végén kijelentette, hogy az adóhatóság vizsgálata miatt nem tudja nyilvánosságra hozni, és majd annak lezárása után teszi közzé bevallását. Azóta is ragaszkodik ehhez az érvhez. Azonban nincsen egyetlen olyan jogszabály sem, ami megtiltaná Trumpnak, hogy közzé tegye a vizsgálat alatt álló adóbevallását, az IRS már 2016-ban közölte, hogy nincsen ilyen tiltás, azt bárki bármikor megteheti. Így tett egyébként eddig minden elnök, akik nyilvánosságra hozták a kötelező vizsgálat alatt álló adóbevallásukat.

Trump ráadásul aktívan akadályozta, hogy az adóbevallása nyilvánosságra kerüljön, és ezért még az amerikai legfelsőbb bíróságig is hajlandó volt elmenni, miután több kongresszusi bizottság és a New York-i ügyészség is bekérte azokat. A legfelsőbb bíróság a nyáron elutasította Trump ügyvédjeinek érveit, hogy egy elnöknek nem kötelező átadnia az adóbevallását, ugyanakkor az ügyet visszaküldte első fokra, hogy pár részletkérdésről még ott döntsenek.

Mit akar titkolni?

Az elmúlt öt évben az amerikai politikai élet egyik nagy rejtélye volt, hogy Trump miért áll ellen, felvetve a kérdést, vajon mit akar eltitkolni. Íme néhány lehetőség:

Attól tart a magát milliárdosnak valló Trump, hogy kiderül, jóval kisebb a vagyona.

Kiderül, hogy nem vagy csak alig fizet adót.

Kiderül, hogy nem ad semmit jótékony célokra, és amit ad, csak azért, hogy kevesebb adót kelljen fizetnie.

Azt próbálja leplezni, hogy milyen kapcsolatban állt a szervezett bűnözéssel.

Orosz kapcsolatait titkolja.

A Times cikkében azonban egy szó sem esik a szervezett bűnözésről, sőt, a lap ki is emelte, hogy egyetlen új információra sem bukkantak az orosz kapcsolatokról. E mellett az sem derül ki az iratokból, hogy pontosan mekkora Trump vagyona – írta a lap.

Kiknek tartozik Trump?

A Times kiemelte, hogy a 421 millió dolláros tartozás nagy részét Trumpnak az elkövetkező négy évben kellene visszafizetnie a hitelezőinek, akiknek egy olyan példátlan döntést kell meghozniuk, hogy lefoglaltatják-e egy hivatalban lévő elnök vagyonát. Közben a Forbes gazdasági lap szerkesztője, Dan Alexander, aki könyvet írt Trump vállalkozásairól, a Twitter-oldalán közzétett összesítésében arra jutott, hogy Trumpnak valójában több mint egymilliárd dolláros adóssága lehet.

A legnagyobb megválaszolatlan kérdés azonban az, hogy mégis kiknek tartozik az Egyesült Államok elnöke több százmillió dollárral, és hitelezői vajon mit tesznek akkor, ha nem tud fizetni. Nem csoda, hogy a Bloomberg véleményrovatának vezetője már „nemzetbiztonsági kockázatnak” nevezte Trumpot, és Trump-ellenes konzervatívokból álló The Lincoln Poject egyik alapítója, Reed Galen pedig arról ír, hogy hitelezői akár meg is zsarolhatják az amerikai elnököt.

Milyen hatással lesz az elnökválasztásra?

Öt héttel a november 3-ai elnökválasztás előtt a legnagyobb kérdés persze az, hogy az egész ügynek milyen hatása lesz a voksolásra. Azt szinte mindenki biztosra veszi, hogy Trump nem fogja elveszíteni egyetlen hívét sem a Times leleplező cikkének hatására, mert azt vagy fake news-nak tartják, vagy egyáltalán nem érdekli őket, esetleg úgy reagálnak, mint Trump egy 2016-os elnökjelölti vitán, ahol kijelentette: az csak az ügyességét és a ravaszságát mutatja, ha sikerült elkerülnie az adófizetést.

Trumpnak azonban – aki négy éve rendkívül szoros eredménnyel tudott csak nyerni – idén is minden egyes szavazatra szüksége lesz ahhoz, hogy nyerjen, márpedig azzal nehezen tud majd új szavazókat csábítani magához, hogy nem fizet adót, veszteségesek a vállalkozásai és hatalmas tartozásai vannak.

Az ABC News közvélemény-kutatási adatai szerint a választóknak mindössze öt százaléka nem döntötte el, hogy Joe Bidenre vagy Trumpra szavaz, így ez a mostani, valamint az elkövetkező hetekben érkező újabb leleplezések valószínűleg nem fogják Trump mellé állítani a még bizonytalan szavazókat.

A Biden-kampány gyorsan el is kezdte kihasználni az ölükbe hullott lehetőséget. Twitter-oldalukon már közzé is tettek egy hirdetést, amiben ápolónők, tűzoltók és tanárok átlagos jövedelemadójának nagyságával hasonlítják össze Trump jövedelemadóját.

Teachers paid $7,239

Firefighters paid $5,283

Nurses paid $10,216 Donald Trump paid $750 pic.twitter.com/5YE1cbYsBN — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) September 28, 2020

A kampány weboldalán pedig már új matricákat árulnak azzal a felirattal, hogy „több jövedelemadót fizettem, mint Donald Trump”.

Joe Biden magyar idő szerint hétfő kora délutánig még nem reagált személyesen a Times cikkére, ahogy alelnökjelöltje, Kamala Harris sem. Bidennek azonban meg lesz a lehetősége, hogy szembesítse Trumpot adófizetési szokásaival, amikor amerikai idő szerint kedden este megtartják az elnökjelöltek első televíziós vitáját, ahol a kérdés minden bizonnyal előkerül majd.

Kiemelt kép: Olivier DOULIERY / AFP