Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói

Hétfőn reggel sztrájkba kezdtek a fehérorosz állami tévé dolgozói. A Franak Viačorka újságíró által a Twitterre feltett videó szerint a kamerák az üres stúdiót mutatják, a háttérben zene szól, a műsorvezetők azonban sehol.

Belarus state television employees are on strike. People could see the empty studio and music playing on the air.. pic.twitter.com/kKm52Uadkt

