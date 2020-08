Falhoz állított tüntetőket mutattak a belorusz állami tévében

Láthatóan rémült és sebesült tüntetőkről készült felvételt mutatott be a fehérorosz állami televízió – számolt be a Twitteren Ilja Lozovszki tényfeltáró újságíró.

A videón a fiatal tüntetők sorban állnak egy fal mellett, amikor egy eltorzított hang azt kérdezi tőlük: „Fogunk még forradalmat csinálni?”, mire azt válaszolják: „Soha többet.”

Azt nem tudni, hogy a videó pontosan milyen körülmények között, mikor és hol között készült, csak azt, hogy az állami tévében adták le.

