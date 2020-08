Oroszlánkakiból jut pénzhez egy bevétel nélkül maradt német cirkusz

Nagyragadozók ürülékéből jut pénzhez egy, a járvány miatt bevétel nélkül maradt német cirkusz – számolt be az MTI. A híres Krone cirkusz, amelynek a koronavírus-járvány miatt már hónapok óta nincs jegyárbevétele, befőttesüvegbe töltve árusítja 26 oroszlánjának és tigrisének ürülékét, amely a tapasztalatok szerint hatásosan tartja távol a virágos- és veteményeskerteket összemászkáló macskákat és az autók kábeleit elrágó menyétféléket. Állítólag elijeszti a vaddisznókat is.

Az üvegenként 5 euróért árusított macskariasztót viszik, mint a cukrot, Martin Lacey idomár szerint messze földről érkeznek a vásárlók, akik esküsznek a portéka hatására. Lacey már régóta tudta, hogy van kereslet az oroszlánok és tigrisek ürüléke mint természetes macskariasztó iránt, de csak a járvány okozta szorult helyzetben fogott bele a szagos üzletbe.

Német hírportálok beszámolói szerint a cirkusz eddig 2000 üveg oroszlánürüléket adott el, és a nagy keresletre tekintettel hétfőn alkalmi bolt is nyílt Mr. Poo néven a Krone cirkusz müncheni főhadiszállása előtt. Akik közelebbről is megismerkednének a Löwenkot – Der natürliche Katzenschreck für ihren Garten néven árusított termék „gyártási folyamatával”, ellátogathatnak a cirkusz wesslingi államfarmjára is, ahol a mutatványokban szereplő oroszlánokat és tigriseket tartják.

A cirkusznak napi 10 ezer euró kiadása van annak ellenére, hogy a járványügyi korlátozások miatt jelenleg nem tarthat előadásokat, csak az állatok takarmányozása napi 3000 euróba kerül.

