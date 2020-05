Hiába könyörgött a nyakán térdelő rendőrnek, az rajta maradt, míg meg nem halt

– mondta a videón hallható egyik férfi. A rendőr közben szótlanul térdelt a lényegében a rendőrautó alá fektetett fekete férfi nyakán, aki hiába kérte, hogy a járőr vegye le róla a lábát, mert meg fog fulladni.

– mondta, majd azt is:

Nem sokkal később a 46 éves George Floyd valóban meghalt. A rendőrségi jelentésben az olvasható, hogy a letartóztatott férfi egészségügyi okból hunyt el, nem sokkal azután, hogy mentőt hívtak hozzá. A hétfői esetet végignéző szemtanúk szerint viszont már a helyszínen látszott (és a videó végén is az látszik), hogy a férfi feltehetően a rendőri intézkedés közben és miatt halt meg.

Minneapolisban a rendőrséget hamisítás miatt riasztották, a bejelentés szerint Floyd hamis csekket próbált beváltani. Azt nem tudni pontosan, hogy mi történt a rendőrök kiérkezése után, mert a videó csak később indul el, de a fegyvertelen Floyd a jelentés szerint ellenállt a letartóztatásnak, ezért a rendőrök földre vitték. Ami ezután történt, végignézhetjük, bár a képsor megrázó:

A rendőr még kilenc percen keresztül térdelt George Floyd nyakában, miközben egy másik mellette állt. A járókelők végignézték ezt, és közben kiabáltak a rendőrökkel, hogy meg fog halni a férfi, de őket ez nem érdekelte.

Nem sokkal később a rendőrség kiadott egy közleményt arról, hogy a négy intézkedő rendőrt azonnali hatállyal kirúgták. A polgármester, Jacob Frey közölte, hogy ez helyes döntés.

Four responding MPD officers involved in the death of George Floyd have been terminated.

This is the right call.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020