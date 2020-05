Egy fekete férfi elment futni, két fehér agyonlőtte – az ügy, ami felkavarta a karanténba zárt Amerikát

A 25 éves Ahmaud Arberyt egy apa-fiú páros lőtte agyon az út szélén. Két és fél hónapnak kellett eltelnie, hogy a közfelháborodás és egy előkerülő videó miatt letartóztassák őket. A járványhelyzet eleinte hátráltatta, mostanra viszont inkább segíti a felelősségre vonást.

Február 23-án, néhány héttel azelőtt, hogy a koronavírus végleg átvette volna a hatalmat a világ működése felett, agyonlőttek egy fekete férfit Georgia egyik kisvárosában. A helyi közösségben szinte azonnal elkezdtek terjedni a rémhírek, de meg is álltak Brunswick határánál. A hírek szerint a fekete férfit egy konföderációs zászlóval felszerelt furgonból lőtte le két fehér férfi, akik állítólag feketékre vadásztak az utcán.

Az igazság azért némileg más, mint a terjedő hírek, de két hónapot kellett várni, hogy megtudjunk róla valamit. A 25 éves Ahmaud Arbery a helyi focicsapat korábbi játékosa vasárnap kora délután futni indult. Futás közben találkozott két fehér férfival, a 34 éves Travis McMichaellel és apjával, a 64 éves Gregory McMichaellel. Nem sokkal később három lövés dördült egy sörétes puskából, Arbery pedig az út közepén feküdt holtan.

Az idősebbik McMichael azt mondta a rendőrségnek, hogy Arbery nagyon hasonlított egy férfira, aki korábban betöréseket követett el a környéken. Ezért fegyvert ragadtak és követni kezdték a futót, hogy polgári letartóztatás alá helyezzék. Ekkor történt a baj. Grergory később azt mondta a rendőröknek, hogy a fia és Arbery verekedni kezdtek a sörétes fegyverért, amit közben elsütöttek, ebbe halt bele a férfi.

Büntetlenül

Georgiában nagyon lazán szabályozzák a fegyverhasználatot, az Egyesült Államokon belül is különlegesen megengedőek a jogos önvédelmi törvények. Georgiában szinte büntetlenül lehet fegyvert használni a betolakodókkal szemben.

A jogi helyzetet bonyolította, hogy az idősebb McMichael korábban együtt dolgozott azzal az ügyésszel, akit kirendeltek az ügy vizsgálatára, ezért az első ügyész a felmentését kérte, ami egy hónappal meghosszabbította az ügy tárgyalását. Április elején a második ügyész úgy döntött, nincs elég ok arra, hogy a két McMichaelt letartóztassák, mert az apa-fia páros jogszerűen cselekedett. Később az áldozat családjának nyomására ez az ügyész is a kizárását kérte, miután kiderült, hogy a fia szintén együtt dolgozott az idősebb elkövetővel.

Ahmaud Arbery halála után szűk két hónappal még mindig nem tartott sehol az ügy, az elkövetők pedig szabadlábon voltak, mire egy harmadik ügyész vette magához az esetet. Az áldozat családja aggódni kezdett, hogy a koronavírus-járvány miatt elfelejtődik a fiuk halála. A fertőzés ekkorra már leuralta az amerikai életet, és a társadalmi távolságtartás szabályai miatt a család tüntetni sem vonulhatott ki a fiú halála miatt.

A videó

A fordulat május elején történt. Előkerült egy videó, az autóból, telefonnal készített felvételen az látszik, hogy Arbery fut az út mellett, amikor találkozik az út szélén nyitott ajtóval váró fehér pickuppal. Az egyik férfi az autó vezetőoldali ajtaja mellett, a másik a rakodótéren állt. Arbery néhány pillanatra eltűnik a képről, ahogy futás közben megkerüli az autót, majd veszekedés hallatszik, és az látszik, hogy a két férfi előkerül az autó takarásából. Arbery fogja a felé tartott sörétes puska csövét, miközben a platón álló másik férfi újratölti a fegyverét. Ekkor a dulakodók egyike elsüti a fegyverét, és látszik, ahogy Arbery fehér pólója vörössé válik a vértől. Vitára a videó alapján esély sem volt, a két férfi szinte letámadta a futót.

Később az is kiderült, hogy a videót egy helyi ügyvéd szivárogtatta ki, aki az elkövetőkkel tárgyalt korábban. A célja az volt, hogy tompítsa az álhíreket, amelyek konföderációs zászlóról és feketékre vadászó fegyveres férfiakról szóltak, bár ebben nem igazán járt sikerrel.

Olyan társadalmi nyomás lett az ügy körül, hogy a georgiai nyomozóhivatal átvette az ügyet a harmadik ügyésztől, a két McMichaelt pedig letartóztatták két és fél hónappal Ahmaud Arbery halála után. Arbery május elején lett volna 26 éves, a születésnapján Brunswickben a társadalmi távolságtartással dacolva mégis tüntetést tartottak.

Fekete futó

A koronavírus-járvány miatt az internetre szorult sportolók és celebek egyre nagyobb felháborodással osztották meg Arbery képét, akit szerintük azért öltek meg, mert

a feketeként elkövetett futás bűntettét követte el.

A tiltakozásokhoz Donald Trump elnök és demokrata kihívója, Joe Biden is csatlakozott. Trump szörnyűnek nevezte a felvételt, Biden szerint pedig Arberyt a szemünk előtt lincselik meg rajta.

A koronavírus okozta speciális helyzet sokáig hátráltatta Arbery ügyét, mostanra viszont inkább felpörgetni látszik. A férfi halála nem az első olyan eset, amikor videófelvételnek kellett bizonyítania, hogy egy fekete férfit ok nélkül öltek meg, mert annak megjelenéséig nem történt semmilyen lépés az ügyében. Az amerikai közvélemény épp ezért reagál erőteljesen az ilyen videókra, amelyek a home office világában a megszokottnál is gyorsabban terjednek.

A második videó

És az sem szokatlan, hogy az eset után a helyzetet igazolni próbáló további fejlemények kerülnek elé. A vád már Trayvon Martin 2012-es, nagy felháborodást okozó halála után azzal próbált védekezni, hogy megjelentetett egy felvételt, amin egy Martinnak tűnő férfi lop egy boltból. A két ügynek természetesen semmi köze nem volt egymáshoz, hiszen a lopás büntetése sehol nem kivégzés, de a rendőri túlkapás igazolására szánták a tény ismertetését.

Hasonló a helyzet a napokban előkerült felvétellel is, amellyel a két McMichael indítékát próbálják igazolni. A két férfi ugyanis a gyilkosság után arra hivatkozott, hogy több betörés is volt a környéken. Később kiderült, hogy mindössze egyetlen lopás volt az elmúlt hónapokban, és akkor is egy nyitott autóból vittek el egy lőfegyvert. De az előkerült videó alapján egy szintén fehér pólóban lévő fekete férfi besétált a környék egyik építés alatt lévő házába, és körülnézett. Ugyan a ház tulaja szerint sem vitt el semmit, a ház pedig nyitva volt, valaki mégis hívta a rendőrséget.

Azt persze továbbra sem tudni, hogy Ahmaud Arbery van-e a második felvételen, de ha igen, az sem menti McMichaelék tettét.

Kiemelt kép: Sean Rayford /Getty Images