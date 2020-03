Koronavírusos az orvos, aki Putyinnal találkozott

Kimutatták a SARS-CoV-2 koronavírust az új-moszkvai Kommunarka 40. klinikai kórházának főorvosánál, Gyenyisz Procenkónál, aki múlt héten végigvezette Vlagyimir Putyin orosz elnököt a hermetikusan elzárt elkülönítő részlegen.

Az orvos azt mondta, jól érzi magát és karanténba vonult – írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy az elnökkel minden rendben van, és hogy Putyint rendszeresen tesztelik.

Putyin múlt kedden tett látogatást a szóban forgó kórházban, ahol a felvételek szerint védőfelszerelés nélkül szállt be a liftbe az orvossal együtt.

A doctor who showed Russian President Vladimir Putin around a coronavirus hospital last week has tested positive for the virus https://t.co/p1yWqoDBWF pic.twitter.com/QPmMJRD1cS

— Reuters (@Reuters) March 31, 2020