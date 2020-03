Kína szájmaszkokkal vásárolja meg a világ szeretetét

Köztük a mienket is. Amilyen rosszul kezelték politikailag a válságot az elején, most pont akkora lendülettel próbálnak erősebben kijönni a pandémiából, mint ahogy belementek.

Ha Donald Trump igazán pontosan szerette volna megbélyegezni a koronavírust, akkor nem kínai vírusnak hívja, hanem a kínai kommunista párt vírusának. A kínai vezetés a vírus vuhani megjelenésekor rengeteg hibát követett el. Sokáig magát a tényt is titkolták, majd elhallgattattak mindenkit, aki kritizálni merte az intézkedéseket. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vírus gócpontja átköltözzön Európába.

Mostanra a hivatalos adatok szerint sikerült megfékezni a koronavírust Kínában, napok óta nem tudnak egyetlen új megbetegedésről sem. Ugyan a nagyon szigorú intézkedések még érvényben vannak Vuhanban, de több más tartományban elkezdenek visszaállni valami olyanra, ami hasonlít a normális munkarendre.

Kína egy ideje látványosan azon dolgozik, hogy megpróbálja helyrehozni azokat a hibákat, amelyeket a vírus korai kezelésénél elkövetett. Időközben pedig a kínai vezetők rájöhettek arra is, ha helyesen kezelik ezt a járványt, erősebben jöhetnek ki belőle, mint ahogy belementek.

Elismerés

Az utóbbi pár napban szinte csak elismerően tekint a világ Kínára. Mintaország lett az alapján, ahogy a járványt kezelték, már ha lehet hinni a hivatalos adatoknak. De még ha van is néhány új megbetegedés, az tény, hogy egyetlen hónap alatt teljesen visszafordították a járvány terjedését.

Eközben Kína most azt láthatja, hogy azok az országok, amelyek a vírus vuhani megjelenésénél kritizálták a kínai kormány cselekedeteit, kapkodnak és hibáznak. Ez természetes, egy ilyen méretű pandémia kezelésénél mindenki kapkodni és hibázni fog, és előfordulhat, hogy minden rendszerből a legrosszabb karakterjegyei emelkednek majd ki. Azok, akik korábban nyugati gőggel, lenézően értékelték, hogy Kína miként kezeli a válságot, most mindannyian hozzájuk fordulnak, hogy segítsenek náluk is megfékezni a pusztítást. Kína pedig szájmaszkokkal és orvosokkal kenyerezi le a világot.

Szájmaszk-nagyhatalom

Európa gazdasága mostanra a hadigazdaság jeleit mutatja. Luxuscégek kezdenek el kézfertőtlenítőt gyártani parfüm helyett, divatházak öntik magukból a szájmaszkokat. De ez messze nem lesz elég, mert egyetlen olyan ország van, amely akkora mennyiségben tud eszközöket gyártani, hogy az egész világot ellássa vele: Kína. Hiszen pontosan ezt tették a pandémia kitörése előtt is, csak sokkal változatosabb eszközökkel.

Kína legalább tíz repülőgépnyi felszerelést ígért eddig Csehországnak, és Orbán Viktor hétfői bejelentése szerint Magyarország is hasonló mennyiségben rendelt maszkokat, amelyekből az első adat már meg is érkezett. 20 millió dollárt adtak a WHO-nak a válság kezelésére, kesztyűket szállítottak Libériának és százezer gyorstesztet a Fülöp-szigeteknek.

Aleksandar Vucic szerb elnök már a korlátozásokat bejelentő beszédében szinte könyörgött Kínának, hogy segítsen. Azért volt erre szüksége, mert Kína az egyetlen, amely segíteni tud Szerbiának. A két ország kapcsolata a járvány előtt is szoros volt, Szerbia az egy főre jutó GDP arányában a legnagyobb haszonélvezője volt a beáramló kínai tőkének. Vucic régóta lavírozik az EU, Oroszország és Kína között, de az utóbbi hetek eldöntötték, kihez lehet fordulni, ha baj van.

Hiszek a testvéremben és barátomban, Hszi Csinpingben, és hiszek abban, hogy Kína segíteni fog

– fogalmazott Vucic, aki személyesen fogja várni az első repülőgépet Kínából a reptéren. Majd hozzátette, hogy

az európai szolidaritás csak tündérmese.

Elveszett Nyugat

Az Európai Unió ugyanis túlságosan el van foglalva saját magával, és azzal, hogy kezelje a járványt. Mivel Szerbia nem EU-tag, nem is nagyon akarnak szájmaszkokat és teszteket küldeni ide. Ugyanez a helyzet az Egyesült Államokkal, amely szintén bezárta a kapuit, a legkevésbé sem szeretne részt venni a nemzetközi közösség megsegítésében.

És ebben a helyzetben emelkedett ki Kína a világ országai közül, hogy felajánlja a segítségét. Kínai orvosok utaztak Olaszországba segíteni, és kínai szájmaszkokban fognak gyógyítani a magyarok is.

Kínában hagyománya van annak, hogy nagyobb kedvességgel fizeted vissza a kedvességet, amit kaptál

– mondta a kínai külügyminisztérium szóvivője a mostani aktivitással kapcsolatos kérdésekre. És valóban, amikor Vuhanban kitört a krízis, sok ország nyújtott segítséget Kínának, de messze nem akkora mértékben, mint ahogy azt most a kínaiak teszik.

Most azt látjuk, hogy Kína igyekszik még szorosabbra fűzni a szövetségét azokkal az országokkal, amelyek eddig is nyitottak voltak a közeledésre. Ilyen ország volt Csehország, Szerbia és Magyarország is. Eközben az Egyesült Államok még a korábbi szövetségeseivel is kifejezetten durván bánt. Egyrészt senkinek nem szóltak arról, hogy beutazási tilalmat rendelnek el Európából, másrészt megpróbáltak csak saját használatra felvásárolni egy német céget, ami a vakcinán dolgozik. Ezek mind durva diplomáciai húzások voltak.

A legjelentősebb különbség mindig az volt az európai és az amerikai szolidaritás, valamint a kínai segítség között, hogy előbbiek alapja, legalábbis elviekben, a moralitás volt. Azért segítettek, hogy demokráciákat építsenek, vagy hogy minden európai nemzet együtt gyarapodjon. Kína is szívesen segített mindig, de ritka volt, hogy nem kértek érte cserébe valamit. És lesz még olyan idő, amikor a világ nem a pandémia bénultságában él majd.

Kiemelt kép: STR / AFP / China OUT