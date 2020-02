Meghalt a kínai orvos, aki elsőként próbált figyelmeztetni a koronavírusra

Meghalt a kínai orvos, aki már a járvány kirobbanása előtt figyelmeztetni próbálta kollégáit a koronavírusra, írja a Global Times. Az orvos csütörtökön halt bele a fertőzésbe Vuhanban.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020