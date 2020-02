Édesanyja szerint Greta Thunberget szép lassan elnyelte a sötétség

Könyvet írt Greta Thunberg édesanyja, amiben drámai részleteket oszt meg az időközben klímavédelmi aktivistává vált lányáról, aki az egész világot megmozgató akciósorozata előtt komoly egészségügyi és mentális problémákkal küzdött.

Az első gondok akkor jelentkeztek, amikor Greta 11 éves volt. Az akkor ötödikes kislány sokat sírt éjszakánként, és iskolába menet közben is. Sírt az órákon az iskolában, a szünetekben, és gyakran előfordult, hogy haza kellett hozni, ahol csak a kutyája nyugtatta meg.

Szép lassan elnyelte valamiféle sötétség

– írja Malena Ernman, hozzátéve, Greta szépen lassan megállt működni. Abbahagyta a zongorázást. Nem nevetett és az evéssel is leállt. Három dolgot volt hajlandó fogyasztani: avokádót, rizst és gnocchit. Előfordult, hogy két óra alatt mindössze öt darab gnocchit tudott megenni. Malena Ernman operaénekesnő a márciusban megjelenő könyvében azt írja, lánya két hónap alatt 10 kilót fogyott, és közel állt ahhoz, hogy kórházi kezelésre szoruljon.

Ernman szerint Greta egy iskolai filmvetítés után lett a klímavédelem elkötelezettje. Az óceánok szennyezettségéről és a csendes-óceáni szemétszigetről látottak annyira megragadták, hogy 2018 nyarán végül egyszemélyes sztrájkba kezdett a svéd miniszterelnök irodája előtt. A sztrájk végül az evési rendellenességén is segített, a harmadik napon a szülei legnagyobb meglepetésére egy Greenpeace-aktivistától enni is elfogadott.

Gretáról korábban már édesapja is beszélt a BBC-nek. Svante Thunberg bevallotta, rossz ötletnek tartotta, hogy lánya a klímaváltozás elleni harc frontvonalába állt.

