Szerda volt a koronavírus eddigi leghalálosabb napja

Londonban is megjelent a koronavírus

242 ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe szerdán a kínai Hupej tartományban, ezzel ez eddig a járvány eddigi leghalálosabb napja, írja a BBC.

A lap szerint jelentős emelkedés állt be a megbetegedések számában is, ugyanis 14 840 embernél diagnosztizálták egyetlen nap alatt a vírust.

Ezzel most már több mint 1350 halálos áldozata van a koronavírusnak és összességében több mint 60 ezer esetben erősítették meg a fertőzést.

Mindeközben a Kommunista Párt lecserélte Hupej tartomány miniszterét az állami sajtó szerint. Ez az első jelentős személyi változtatás a kínai belpolitikában a járvány kitörése óta.

Hupej tartományban most már a klinikailag diagnosztizált eseteket is hozzászámolják a megerősített fertőzésekhez. Ez azt jelenti, hogy már azokat a betegeket is regisztrálják, akiknél jelentkeznek a tünetek és a CT-vizsgálat elváltozást mutat a tüdőben, és már nem csak a nukleinsav teszteket veszik alapul.

Négy vakcinán dolgoznak

Szumja Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója szerda esti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy négyfajta, a koronavírus elleni védőoltás fejlesztése zajlik jelen pillanatban, és közülük a legígéretesebbet valószínűleg három-négy hónapon belül embereken is tesztelni fogják.

Szvaminatan a COVID-19-nek elnevezett újfajta koronavírus elleni gyógyszerek és védőoltások kifejlesztésének elősegítésére szervezett kétnapos genfi konferencia befejezése után tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. A zárt ajtók mögött tartott tudományos fórumon mintegy 400 szakértő vett részt a világ számos országából.

Már négy lehetséges vakcina kidolgozása folyik. Valószínű, hogy az elsőt vagy a másodikat három-négy hónapon belül elkezdik tesztelni embereken is

– fogalmazott a kutató.

Szvaminatan szerint a genfi globális fórum résztvevői megvitatták, hogy milyen időkeretet szabjanak annak eldöntésére, hogy a négy védőoltás közül melyik tesztelése élvez majd elsőbbséget. Hozzátette, hogy a védőoltás egy-másfél éven belül válik hozzáférhetővé mindenki számára.

A WHO vezető kutatója szerint a védőoltás kifejlesztése mellett számos, már létező gyógyszerrel kísérleteznek, hogy kiderítsék, használhatók-e a COVID-19 vírus okozta fertőzés kezelésére.

A Nikkei című japán gazdasági szaklap azt írta csütörtökön elemzésében, hogy a Kína és más országok közötti légijáratok száma 67 százalékkal csökkent a kínai járvány miatt. Kína és a legszigorúbb korlátozásokat életbe léptető Egyesült Államok viszonylatban ez az arány 80 százalékos. Körülbelül a felére csökkent a légijáratok száma Kína és Japán, illetve Dél-Korea között. A légi közlekedési korlátozások körülbelül 2,4 millió embert érintettek. Mindez jelentős csapás mér a világ idegenforgalmára, és lassíthatja a globális gazdasági növekedést is – figyelmeztetett a Nikkei.

Mori Josiro, az idei tokiói nyári olimpia szervezőbizottságának elnöke közölte csütörtökön, hogy a koronavírus terjedése nem lesz hatással a sportesemény menetrendjére, és nem foglalkoznak az ötkarikás játékok lemondásának vagy elhalasztásának kérdésével. Az idei nyári olimpiát július 24-től augusztus 9-ig tartják meg Tokióban.

Evakuálják az időseket a Diamond Princessről

A japán hatóságok úgy döntöttek, hogy evakuálják a japán partoknál veszteglő, koronavírus megjelenése miatt karantén alá helyezett Diamond Princess üdülőhajó idős utasait.

Kató Kaconobu egészségügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy a huzamosabb elzártság miatt súlyosbodhatnak az idősebb utasok krónikus betegségei, és ez akár a halálukhoz is vezethet.

A japán közszolgálati tévé híradása szerint a nyolcvan év feletti utasokat evakuálják önkéntes alapon.

Korábbi hírek szerint a hajó utasainak közel 80 százaléka hatvan évnél idősebb, 215-en már túl vannak a nyolcvanon, 11-en pedig 90 évesnél is idősebbek.

Közben csütörtökre 219-re nőtt a hajón lévő fertőzöttek száma, miután újabb 44 emberről derült ki, hogy megkapta a vírusfertőzést. A betegeket a Kaganava prefektúra kórházaiban ápolják.

Az óceánjáró fedélzetén eredetileg 2666 utas és 1045 fős legénység tartózkodott, összesen 56 országból. A hajó január 20-án hajózott ki a Tokió melletti Jokohama kikötőből, és február 3-án tért vissza oda. Kiderült azonban, hogy az utasok között volt egy kínai állampolgár, akit megfertőzött a COVID-19-nek elnevezett, újfajta koronavírus. Az illető Hongkongban leszállt a hajóról. A japán hatóságok a múlt héten kéthetes karantént rendeltek el a hajón, a vesztegzárat elvileg február 19-ig kell feloldaniuk. Addig az utasok és a legénység tagjai nem hagyhatják el a kabinjaikat, nem érintkezhetnek egymással.

Kató Kaconobu tájékoztatás szerint Japánban – beleszámítva a hajó beteg utasait – 247-re nőt a koronavírussal fertőzöttek száma. Minden fertőzöttet kórházba szállítják, azokat is, akiknek nem jelentkeztek a betegség tünetei.

Százak halnak meg naponta: ez a járvány első köre A koronavírus áldozatainak száma nő, miközben egyre kevesebb az új fertőzés: a következő 10–15 nap sorsdöntő lesz.

Kiemelt kép: The Yomiuri Shimbun / AFP