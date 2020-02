Végleges: a koronavírus miatt idén elmarad a világ legnagyobb mobilos eseménye

A szervező GSMA döntése alapján idén elmarad a Mobile World Congress (MWC), a világ egyik legnagyobb tech rendezvénye, aminek fókuszában a mobilok és a telekommunikáció áll – írja a Bloomberg. A barcelonai esemény sorsa egy ideje már kérdéses volt, hiszen a cégek sorra mondták vissza a részvételt a koronavírus veszélyére hivatkozva, a Deutsche Telekom visszalépése pedig végleg betette a kaput az expónak. Délután ugyan még olyan hírek érkeztek, hogy a telekommunikációs vállalat távolmaradása ellenére megtartják az eseményt, de estére megszületett a végleges döntés.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a kínai ZTE, az LG és az Ericsson már visszaléptek a járványra hivatkozva, és ezekhez a cégekhez társult a Sony, az Amazon, a Facebook, az Nvidia, az Intel, az AT&T, a Nokia, az STMicroelectronics és a Vivo is – ma pedig a Deutsche Telekom is csatlakozott hozzájuk.