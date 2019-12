A sűrű ködnek és a jeges aszfaltnak köszönhetően 69 autó karambolozott vasárnap az amerikai Virginia államban, írja az ABC News. A balesetben több mint ötvenen megsérültek, ketten válságos állapotban vannak, tizenegy ember súlyos sérüléseket szenvedett.

Az esetről videó is készült, íme:

