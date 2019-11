A kongresszusi meghallgatások legnagyobb meglepetése, hogy szórakoztatóak voltak

Az amerikai sajtó Donald Trumpot támogató része igyekezett meggyőzni mindenkit, hogy az elnök ellen indított impeachment részeként tartott kongresszusi meghallgatások unalmasak és érdektelenek, amiket senki sem fog végignézni. Miért is lenne izgalmas, ahogy karrierdiplomaták száraz tényeket sorolnak órákon keresztül politikusok kérdéseire válaszolva? Ráadásul olyan tényeket, amiket egyszer elmondtak zárt ajtók mögött, és amiket aztán nyilvánosságra is hoztak, így bárki elolvashatta.

Nekem is voltak a kétségeim. Féltem, hogy a tucatnyi tanú napokon át tartó meghallgatása agyzsibbasztóan fárasztó, érdektelenségbe fulladó és fájdalmasan hosszúra nyúló lesz, egyetlen szórakoztató pillanat nélkül. Tévedtem. Már az figyelemreméltó volt, ahogy a beidézett tanúk sora egymás után erősített meg, hogy az amerikai elnök az Egyesült Államok külpolitikáját saját politikai érdekeire használta fel, és erről a Fehér Házban milyen sokan tudtak.

Rémisztő volt látni, ahogy a republikánusok a bizonyítékok ellenére védik Trumpot, miközben kérdéseik nyilvánvalóvá tették, nem tudják cáfolni az ellene felhozott vádakat, és stratégiájuk kimerül hamis összeesküvés-elméletek felmondásában, és a tanúk besározásában. Nem az érdekelte őket, hogy megtudják az igazságot, hanem Trump ügyvédjének szerepét játszva támadták a tanúkat.

Velük szemben lenyűgöző volt nézni az amerikai diplomatákat és nemzetbiztonsági szakértőket, akik nyilvánvalóvá tették, nem nézhetik tétlenül, hogy az Egyesült Államok elnöke a nemzetbiztonságot veszélyezteti, miközben csak azzal van elfoglalva, hogy megnyerje a választást. Felemelő volt látni, hogy nem fogják csak azért megváltoztatni a tényeket, mert az segíti az éppen hatalmon lévő elnök belpolitikai érdekeit.

A meghallgatások legnagyobb meglepetése azonban mégiscsak az volt, hogy mennyi érdekes, szórakoztató és olykor igazán vicces pillanattal szolgáltak.

Alexander Vindman alezredes aláz

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának ukránügyi szakértője, az amerikai hadsereg Irakot megjárt alezredese, aki harctéren szerzett sebesülése miatt megkapta a Bíbor szív kitüntetést, nem igazán örült, amikor a biztosság vezető republikánus tagja úgy szólította, hogy „Mr. Vindman”, és gyorsan jelezte is David Nunesnek, szólítsa úgy, ahogy az kijár: Vindman alezredesnek.

Megkapta tőle a magáét Jim Jordan republikánus kérdező is. Az ohiói politikus megpróbálta aláásni Vindman szakértelmét, azt állítva, hogy több kollégája és felettese is megkérdőjelezte szaktudását, köztük közvetlen főnöke, Fiona Hill is. Jordan pechjére Vindman felkészülten érkezett, és gyorsan előkapta Hill róla szóló értékelését, amiben olyanokat írt róla, hogy „a legjobb katonatiszt, akivel valaha is dolgoztam 15 éve tartó karrierem alatt”, valamint, hogy Vindman „briliáns, rendíthetetlen és tökéletes az ítélőképessége”. Jordan erre nem számított.

LT. COL. VINDMAN to JIM JORDAN (R): Let me just pull up the receipts. pic.twitter.com/pkiUcNmCYd — Pod Save America (@PodSaveAmerica) November 19, 2019

Amikor előkerült a segg

Nagy derültséget okozott Gordon Sondland nagykövet meghallgatása, amikor arról kérdezték, tényleg azt mondta-e Trumpnak egy telefonbeszélgetés alatt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „imádja a seggét”. Mármint Trumpét. Mire Sondland közölte, ez pont úgy hangzik, mintha ő mondta volna. Majd hozzátette, amikor Trumppal beszélget, csak úgy röpködnek a káromkodások.

“You confirmed to President Trump that you were in Ukraine at the time and that President Zelensky ‘loves your ass'” “That sounds like something I would say,” says EU ambassador Gordon Sondland who explains that’s how he and Trump communicatehttps://t.co/4p4Lz031U6 pic.twitter.com/wDUFHJuc0M — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2019

Taps

A közönség tapsban tör ki, amikor Sean Maloney demokrata képviselőnek nagy nehezen sikerült Sondland nagykövetből kihúznia, hogy a korrupciós nyomozás, amire Trump rá akarta venni az ukránokat, az személyesen az elnöknek lett volna hasznos, és nem az Egyesült Államok érdekeit szolgálta volna. „Na, ugye, hogy nem volt ez olyan nehéz” – tette hozzá Maloney.

.@RepSeanMaloney gets Sondland to admit that the president conditioned a meeting with Zelensky on an investigation of the Biden's to benefit himself, and the room erupts in applause. pic.twitter.com/OUI6A7p1RH — Pod Save America (@PodSaveAmerica) November 20, 2019

Kérdés? Az nincs.

A pillanat, amikor Marie Yovanovitch volt ukrán nagykövet felhívja a figyelmet arra, hogy Jim Jordan hozzá intézett kérdésében valójában nem is volt semmilyen kérdés. Jordan agya lefagyott, és csak hebegni-habogni tudott.

Jim Jordan: [Rambles incomprehensibly] Amb. Yovanovitch: I'm sorry, was there a question there? pic.twitter.com/FlYW0tNY7l — Lis Power (@LisPower1) November 15, 2019

Kérdés? Az nincs. 2. rész

Jim Jordan bizonyítja, nem nagyon érdekli, mit is akar mondani a tanú, jelen esetben David Holmes, a kijevi amerikai nagykövetségi politikai tanácsadója. Holmes hiába kérdezi, hogy válaszolhat-e a kérdésre, Jordan nem hagyja.

Jim Jordan: [Pretending he's a long winded auctioneer] Holmes: May I answer your question? Jordan: I'll get to you in a second. pic.twitter.com/pOWXtlhj8S — Lis Power (@LisPower1) November 21, 2019

Holmes arcra, amikor sületlenségeket hallgat

when you're forced to listen to Jim Jordan pic.twitter.com/nOuEpIxRZ1 — Aaron Rupar (@atrupar) November 21, 2019

Nunes „végünk van” arckifejezése

Sondland nagykövet meghallgatása pusztító volt Trumpra nézve. Hogy ezt honnan lehet a legbiztosabban tudni? Nunes arcáról, amikor Sondland végzett, és szünetet rendeltek el.

Oh my god. Nunes’ face moments ago. pic.twitter.com/Mku0P491cE — John Aravosis🇺🇸 (@aravosis) November 20, 2019

Ugyanezt a kétségbeesést érezte a republikánusok jogásza, a Nunes mellett ülő Steve Castor is. Közben Jordan idegesen tördeli a kezét.

Raja Krishnamoorthi demokrata képviselő arca, amikor a meghallgatások alatt híressé vált republikánus képviselőnő, Elise Stefanik odaszól hozzá, majd elfordul, a legjobb alapja egy csodás gifképnek.

When that phony, obnoxious, fake dumbass person in class walks up to you… pic.twitter.com/co2BPSYDRM — Saga1™ (@lessgallon) November 20, 2019

Ki volt a meetingen, amit nem tartottak meg?

Sondland kiröhögi Jordant, amikor azt akarja megtudni, ki vett részt egy találkozón, ami nem történt meg. „A meetingen, ami soha nem történt meg. Ki volt ott?”

Rep. @Jim_Jordan: "You don't know who was in the meeting?" Sondland: "Which meeting are you referring to?" Jordan: "The meeting that never happened. Who was in it?"#SondlandTestimony pic.twitter.com/dnD48335wE — The Hill (@thehill) November 21, 2019

A betelefonáló, aki megnyerte az internetet

A C-SPAN amerikai közszolgálati televízió híres arról, hogy teret ad a nézőknek, akik betelefonálhatnak a műsorokba. A csütörtöki meghallgatások közben egyikük közölte: „Először is szeretnék bocsánatot kérni a korábban betelefonált idióták miatt, főleg az alabamaiak miatt. Másodszor csak annyit szeretnék mondani, hogy impeacheljék a szarházit. Szép napot!” A műsorvezető erre közli, hogy akkor egyelőre ennyi volt a telefonokból.

https://twitter.com/atrupar/status/1197573672313200640

Sokan nézték

Lehet, hogy republikánusok azt remélték, senkit sem fog érdekelni az öt napon át tartó meghallgatás-maraton, de akkor tévedtek. A Nielsen adatai szerint átlagosan 12 millió néző követte élőben otthonában valamelyik televízióban a meghallgatásokat, és ebben nincsenek benne azok a milliók, akik valahol máshol nézték. Például az alábbi videón látható utasok, akik egy repülőgépen követték az eseményeket.

Don't think I have ever been on a flight when EVERYONE is watching the same thing (except long ago, when you had no choice) #ImpeachmentHearing #constanttraveler #friendlyskies #ambassadoryovanovitch pic.twitter.com/vzG5YHUu7M — Georgiana Platt (@gianabanan) November 15, 2019

És plusz egy a végére

A volt ukrán nagykövet nem tudott észrevétlenül bemenni egy washingtoni dzsesszklubba két nappal azután, hogy tanúskodott. A közönség spontán tapsban és ovációban tört ki, amikor meglátták.

Spontaneous ovation tonight at a DC jazz club for #MarieYovanovitch. Grateful for your courage and integrity, Ambassador! #Impeachment #ImpeachTrump pic.twitter.com/GYwpQQdvJq — Lisa Dickey (@LisaWritesBooks) November 18, 2019

