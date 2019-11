Oroszlánt vitt a tüntetésre egy férfi Irakban

Egy pórázon vezetett oroszlánnal vett részt egy kormányellenes tüntetésen egy fiatal férfi Irakban – írja a The New Arab című hírportál.

A férfiről és az iraki zászlóba öltöztetett nagymacskáról készült fotók, illetve videók bejárták a közösségi portálokat. A férfi valószínűleg azért vitte magával az oroszlánt a demonstrációra, mert a hatóságok az utóbbi napokban képzett kutyákat is bevetnek a zavargók ellen.

📹| Protestors in #Iraq bring a lion to anti-goverment demonstration

It is believed that the lion was brought to the protests to battle police K-9 dogs used by security forces.

pic.twitter.com/wEggs9gTL5

— EHA News (@eha_news) 2019. november 15.