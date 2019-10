Netanjahu fia hálás Orbán barátságáért

Budapestre látogatott Jair Netanjahu, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia a XXI. Század Intézet meghívására. Az Izrael és a választások című rendezvényen tartott előadást, ahol kifejtette, szerinte Soros György üzletember belülről rombolja Izraelt, szervezetei éjjel-nappal és korlátlan költségvetéssel dolgoznak azért, hogy megfosszák az országot zsidó identitásától.

Az előadás után a Heteknek adott interjút, amiben elmondta, édesapja és Orbán Viktor jó viszont ápol egymással, összeköti őket az, hogy “egyikük sem próbálja kiszolgálni a globalista elitet, ezért gyakorlatilag ugyanolyan támadásoknak és rágalmaknak vannak kitéve”.

Nagyon értékeljük Orbán Viktor Izraellel kapcsolatos politikáját, hogy megvédi a magyar zsidó közösséget és bevédi Izrael államát az EU fórumain.

Arra a kérdésre, hogy a két ország közötti kapcsolatban mi jelenthette a fordulópontot, elmondta, hogy szerinte az ideológiai hasonlóságok vontak közel minket egymáshoz.

A bevándorlás kérdése csak egy újabb faktor, ami miatt természetes volt, hogy kialakult ez a jó viszony, még ha sokat is kellett rá várni

– magyarázta.

Jair Donald Trump elnöksége és Izrael-párti politikájával kapcsolatban kifejtette, hogy apja szoros barátja és kiváló vezető, “a leginkább zsidópárti elnök Amerika történetében”. A nagykövetség áthelyezését nagyra értékelte, amivel kapcsolatban megjegyezte, “Orbán és a magyar kormány is kifejezte ebbéli szándékát, de a németeknek sajnos más elképzelései voltak”.

Saját elmondása szerint a közösségi oldalakon azért lett egyre aktívabb az elmúlt időszakban, mert azokon keresztül közvetlenül tudott reagálni a média “hazugságáradatára”. “Nincs konzervatív média Izraelben! A televíziót a szovjet propaganda-gépezethez tudnám hasonlítani” – vélekedett, majd hozzátette, “a radikális baloldal által megkaparintott sajtó más sem csinál, mint napi 24 órában hazudik”.

A szülei ellen felhozott vádak nagyon rosszul érintették őt, részben ez is volt az oka, hogy ennyire aktív lett a Twitteren és más oldalakon. “A szüleimet gyakorlatilag keresztre feszíti a sajtó” – fogalmazott.

Jair fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy jelenleg Izrael legfontosabb barátai a világon az evangéliumi gyülekezetek és a keresztények. “Ez helyén is van, hiszen közös háttere van a zsidóknak és a keresztényeknek. Jézus is zsidó volt” – vélekedett. A Templomhegy státuszát bolygató kérdésre már óvatosabban reagált, szerinte fenn kell tartani a jelenlegi helyzetet a nyugalom és béke érdekében, ám azt leszögezte, hogy “nem tisztességes állapot, hogy a zsidóknak nincs lehetősége a saját legszentebb helyükön imádkozni.”

Kiemelt kép: MTI/EPA/Abir Szultan