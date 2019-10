Lezuhant egy második világháborús bombázó Connecticutban

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) szerdai közleménye szerint a gép közvetlenül a leszállás előtt, a kifutópályánál zuhant le, halálos áldozat nincs, hat utast és a pilótát azonnal kórházba szállították.

While seating outside @Bradley_Airport an explosion happened in front of me. @WFSBnews @WTNH pic.twitter.com/TyxMAbpovj

— PhotographyByAntonio (@TonyArreguin75) October 2, 2019