Hatéves kislánnyal sodort el egy kocsit a sárlavina Svájcban

Hétfőn eltűnt egy férfi és egy kislány, amikor autójukat elsodorta egy sárlavina a Svájc délnyugati részén található Chamosonban — írta meg a helyi rendőrség közlése alapján a Reuters.

A vasárnap esti heves zivatar miatt kiöntött a Losentze folyó, az áradás sárcsuszamláshoz vezetett, ami két autót sodort el. Az egyik, üres járművet már megtalálták, a másikat, amelyben a férfi és a gyerek utazott, jelenleg is több mentőcsapat keresi.

Bei einem Unwetter mit Überschwemmungen in #Chamoson VS sind am Sonntagabend ein 37-jähriger Genfer und ein sechsjähriges Mädchen in einem Auto von den Fluten mitgerissen worden. Die Suchaktion nach ihnen verlief zunächst erfolglos. (Video Rhone FM)https://t.co/hRdWjFvlB3 pic.twitter.com/yqy29bJtUC

— FM1Today (@fm1today) August 12, 2019