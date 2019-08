Exhumáltak egy 37 éve meggyilkolt kislányt Izraelben, hogy megtalálják a gyilkost

Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt abban a reményben, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.

Izraeli médiajelentések szerint a felújított nyomozás drámai fejleményt hozott, az ügyben elrendelt hírzárlat miatt azonban egyelőre nem tudni közelebbit.

A 12 éves Nava Elimeleh, egy család négy gyermeke közül a legkisebb, 1982-ben tűnt el, amikor barátnőjéhez ment a Tel-Aviv melletti Bat Jamba. Műanyag zacskóba bugyolált fejét és más testrészeit tíz nappal később találták meg a tengerparton.

A gyilkost a mai napig nem sikerült elfogni. Az évek során több gyanúsítottat is letartóztattak, de senkire sem sikerült rábizonyítani a gyilkosságot.

Az izraeli köztévé szerint a rendőrség abból indul ki, hogy a gyilkos ma 70 év körüli lehet, és még Izraelben él. Keresésén 100 nyomozó dolgozik.

Police: Nava Elimelech’s killer still alive and living in Israel: The 12-year old girl, murdered in 1982, was exhumed this week as part of a revived investigation https://t.co/qg5KGO0p2m TimesofIsrael pic.twitter.com/rwZxmq3tBI

— Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) August 6, 2019