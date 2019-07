Két halott egy amerikai lövöldözésben

Legalább két ember meghalt és egy rendőr megsérült abban a lövöldözésben, amely kedden történt a Mississippi államban található Southaven egyik hipermarketében – számolt be a The Hill. Sajtóértesülések szerint egy holttestet bent az áruházban, egy másikat a Walmart parkolójában találtak meg. A seriff tájékoztatása szerint egy rendőr mellett megsérült a gyanúsított is, mindkettejüket kórházban kezelik.

Pár napon belül ez már a második, halálos áldozatokat követelő lövöldözés az Egyesült Államokban. A hétvégén egy 19 éves férfi lőtt le három embert és sebesített meg 15 másikat egy kaliforniai fokhagymafesztiválon.

Kiemelt kép: Europress/JIM WATSON/AFP