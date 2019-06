Kiderült, hogy ki az állítólag törött gerinccel egy medveodúban talált „élő múmia”

Megszólalt a kórházi ágyon levideózott férfi orvosa, tényleg kamu volt a medvés történet.

Egy 41 éves, pikkelysörömtől szenvedő kazahsztáni férfi az „élő múmia”, akit az orosz sajtóban először megjelent hírek szerint egy hónapig senyvedett egy medve odújában, miután a vadállat rátámadt és eltörte a gerincét – írta a Daily Mail. A brit bulvárlap közölte, sikerült beszélniük a férfi orvosával, valamint a szomszédaival is, akik felismerték őt a fél világon elterjedt videóban.

Kamu? Kérdések merültek fel a medveodúban talált orosz férfi történetével kapcsolatban A fél világot körbejárta a történet, de az orosz sajtó egy része szerint kamu a sztori. Az azt lehozó lap magyarázkodik, de félig-meddig kiáll a hírük mellett.

A híressé vált felvétel a kazahsztáni Aktöbe város egyik kórházában készült az Alekszandr P. nevű férfiról – mondta el a Mailnek a kórház vezető orvosa. Dr. Rusztam Iszajev közölte, a férfi az ő páciensük volt, és a héten engedték ki, jó állapotban, és az anyja gondjaira bízták.

Az orvos elmondása szerint Alekszandr súlyos pikkelysömörtől szenved, amit a mély apátiába zuhant, egész nap csak otthon fekvő depressziós férfi nem kezelt. Iszajev közlése szerint egy héttel korábban került hozzájuk, és a kezeletlen pikkelysömör mellett felfekvések alakultak ki a testén, a sok fekvéstől.

Iszajev elmondása szerint a férfi kezelése még nem fejeződött be, de már anyjához került, aki hazavitte magához. Az orvos közölte, ennél többet nem mondhat, mert a férfi édesanyja nem akarta, hogy ennél többet nyilvánosságra hozzanak fia állapotáról. A család egyik barátja elmondta, a nőt nagyon felzaklatta a medvés történet, ami elterjedt róla – írta a Mail.

A róla készült videót Iszajev közlése szerint a kórház egyik dolgozója készítette, egy vizsgálat közben, és jelenleg is zajlik a vizsgálat annak kiderítésére, hogy ki vette fel. Az orvos szerint először egymás között küldözgethették a felvételt a betegről, majd az kikerült a közösségi oldalakra, ahol saját életet kezdett el élni.

A Mail közlése szerint a férfi szomszédjai is megerősítették, hogy ki látható a videón, és azt is, hogy milyen betegségben szenved. A Mail egy másik cikkben pedig olyan fotókat is közzétett róla, amelyeken még egészségesen látni.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó:iStock