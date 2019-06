Húsz évet is kaphat a német kapitány, aki több mint ezer embert mentett meg

Akár 20 évre is börtönbe kerülhet Pia Klemp,aki hajóskapitányként több mint ezer menekültet vett fel az Iuventa nevű mentőhajóra és szállított Olaszországba — számolt be a DailyMail. A vád szerint Pia Klemp együttműködött az embercsempészekkel, ezért Olaszországban akár 20 év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. A hajót még 2017-ben lefoglalták az olasz hatóságok.

A 35 éves, bonni származású Klemp támogatói szerint a kapitány humanitárius munkát végzett, amikor több száz mentőakciót vezetett a Földközi-tengeren és több ezer menekültet szállított az olasz partokhoz. Az olasz hatóságok szerint viszont Klemp összejátszott az embercsempészekkel, akik tengeri találkozási pontokon adták át neki a menekülőket. A lap szerint titokban készített képek arról tanúskodnak, hogy embercsempészek kísérik a menekülőket szállító csónakokat a mentőhajóhoz. Klemp szerint a felvételek a hatóságok állításával szemben nem Líbiában, hanem Máltánál készültek.

Klemp a svájci Basler Zeitungnak arról beszélt, hogy nem csak 20 év börtönt, hanem óriási pénzbüntetés is várhat rá, amennyiben bűnösnek találják. Mint mondta: kész az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni a vádemelés miatt. Szerinte bekövezett a legrosszabb, amitől tartani lehet: a magán mentőakciókat kriminalizálták és azt a pénzt, amibe a védelme kerül, emberek védelmében is fel lehetett volna használni.

Védelmében már 80 ezren írták alá azt a petíciót, amiben azt követelik, hogy Olaszország ejtse a vádakat a kapitánnyal szemben.

Kiemelt kép: Sea-watch.org