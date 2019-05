Ostoba nacionalistákról beszélt Juncker

Szerinte a negatív erőket könnyebb mozgósítani, ezért sikeresebbek az EU-ellenesek.

A nacionalista politikusok fenyegetést jelentenek az európai szolidaritásra – mondta Jean-Claude Juncker a CNN-nek adott interjúban. Az Európai Bizottság leköszönő elnöke ehhez hozzáfűzte, hogy ő pont a szolidaritást látja az EU legfőbb céljának. A téma annak kapcsán került szóba, hogy egyes felmérések szerint populista politikusok alkothatják a legnagyobb csoportot az Európai Parlamentben a vasárnapi választást követően.

Juncker szerint „ezek a populisták és ostoba nacionalisták bele vannak szerelmesedve a saját országaikba, nem szeretik azokat, akik messziről jöttek. Én szeretem a messziről jötteket, szolidaritással kell viseltetnünk azok iránt, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak” – magyarázta. Amikor arról kérdezték, hogy miért gondolja, hogy az EU-ellenes erők sikeresebben mobilizálják saját választóikat az Európa-pártiaknál, azt felelte: a negatív erőket mindig könnyebb mozgósítani, mint a pozitívokat.

Úgy látja, hogy a Brexit óta nő azok száma, akik az Európai Unió mellett állnak, mert látják, hogy nem olyan könnyű elhagyni az EU-t, mint azt elhitették velük. Elárulta: bár szomorú a britek kilépése miatt, most már szeretné, ha lezárulna a folyamat, mert árt az európai légkörnek, a növekedési kilátásoknak és az Egyesült Királyságnak is a bizonytalanság. Szerinte a lezárás legjobb módja nem egy második népszavazás lenne, hanem ha elfogadnák azt, amiről Theresa May megállapodott az EU-val.

Kijelentette: gyűlölködésben nem vesz részt. „Sokan gyűlölnek engem, de én nem gyűlölök senkit. Ha gyűlölsz valakit, azzal nem tudsz együtt dolgozni” – mondta. Még a Brexit mellett kampányoló Nigel Farage-ról is azt állítja: jó viszonyban vannak, ahogy Donald Trumppal is. Az amerikai elnök „azt mondja, hogy a barátja vagyok, így én is azt mondom, hogy a barátja vagyok. Azt is mondta nyilvánosan, hogy szeret engem. Ki más mondott Donaldon kívül ilyet?” – kérdezte.

Juncker azt reméli, hogy az ő értékalapú Európa-víziója újra vonzó lesz a választók fiatalabb generációja számára. Amikor arról kérdezték, mi a legnagyszerűbb dolog az EU-ban, a békét említette, hozzátéve, hogy ennek érdekében együtt kell működni az Egyesült Államokkal. (Fotó: Europress – Dursun Aydemir / Anadolu Agency)