Kamala Harris is indul az amerikai elnökválasztáson

Kamala Harris hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy indul a 2020-as amerikai elnökválasztáson. „Nagyon izgatott vagyok” – mondta Kalifornia demokrata szenátora az ABC televízió reggeli műsorában.

A bejelentés után nem sokkal a Twitteren is közölte a hírt egy rövid videó kíséretében:

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 21, 2019