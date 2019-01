Garázsvásárt és bébiszitterkedést javasoltak a fizetésükre váró kormányzati dolgozóknak

Már harmadik heténél tart az amerikai szövetségi kormány részleges leállása, és még nem látszik a vége. Eddig ez a második leghosszabb kormányzati leállás az amerikai történelemben, de ha a hét végéig nem születik megállapodás, megdől az 1995-1996 fordulóján előállt rekord – akkor Bill Clinton demokrata elnök a republikánus többségű kongresszussal nem tudott megállapodni a kormányzati költségvetésről.

A vita annak a nyolcszázezer szövetségi alkalmazottnak a bőrére megy, akik közül sokan nem kapják meg esedékes bérüket. A megoldás útjában az áll, hogy Donald Trump meg akarja építeni azt a falat az amerikai-mexikói határon, ami központi ígérete volt elnökválasztási kampányának. Igaz, akkor azt ígérte, hogy Mexikóval fogja kifizettetni a határzárat, ehhez képest most az amerikai adófizetők pénzéből kér 5,7 milliárd dollárt, azaz csaknem 1600 milliárd forintot erre a célra.

Miközben a képviselőházban a félidős választásokon többséget szerzett demokraták dacolnak az elnökkel, aki, mint a Guardian idézi, büszkén vállalja a felelősséget a kormányzati leállásért, amely felőle akár hónapokig vagy évekig is tarthat. Addig mindenképpen, amíg a költségvetést nem fogadja el a kongresszus, és nem írja alá Trump.

Ebben az időszakban a szövetségi intézmények minden, nem létfontosságú tevékenységüket felfüggesztik, a dolgozókat fizetetlen szabadságra küldik, a nélkülözhetetlen munkatársak pedig fizetés nélkül kötelesek végezni feladatukat. Egyebek mellett nemzeti parkok zártak be, elakadtak a bevándorlási eljárások, leálltak a tudományos kutatások.

A szövetségi bürokrácia működésének büdzséjét évente szavazza meg a kongresszus, a hivatalok költéseit meghatározó előirányzatokat az elnöknek kell jóváhagynia. Ha ez nem történik meg időben, akkor a közigazgatás finanszírozás hiányában leáll.

Az, hogy Trump „hónapokról vagy évekről” beszél, nyilván nem nyugtatja meg az érintett dolgozókat. A CNBC által idézett felmérés szerint az amerikai dolgozók 78 százaléka mondja azt, hogy fizetésről fizetésre él, több mint felük pedig havonta kevesebb mint száz dollárt tud félretenni. Egy állami dolgozókat tömörítő szakszervezet, a National Treasury Employees Union elnöke a CNBC-nek azt mondta, már most tömegével kapják a megkereséseket a kétségbeesett szövetségi alkalmazottaktól, akik nem tudják, miből tesznek majd ételt az asztalra.

Olaj volt a tűzre, hogy a parti őrség civil alkalmazottai azt a javaslatot kapták munkáltatójuktól, hogy a fizetés nélküli időszakot próbálják garázsvásárok tartásával, gyermekfelügyelet vagy kutyasétáltatás vállalásával átvészelni. Miután a Washington Post erről érdeklődött, a szóban forgó dokumentumot eltávolították a parti őrség szociális részlegének honlapjáról, a szervezet szóvivője pedig azt mondta, hogy a leírtak nem tükrözik a dolgozóik segítésére tett erőfeszítéseket.

Jelenleg mintegy 420 ezer kormányzati alkalmazott dolgozik annak ígéretével, hogy visszamenőleg megkapja majd fizetését, közel 350 ezren pedig fizetetlen szabadságon vannak. A közlekedésbiztonsági hivatalnak a repülőterek biztonságát felügyelő dolgozói közül egyre többen beteget jelentenek, a környezetvédelmi ügynökségnél pedig azt tervezik, hogy országos akciónapot tartanak, amikor nem veszik fel a munkát.

A kormányzat ellen már két szakszervezet is pert indított. A 150 ezer dolgozót képviselő National Treasury Employees Union elnöke szerint megengedhetetlen, hogy a szövetségi alkalmazottak személyes árat fizessenek a kormányzat működésképtelensége miatt. A közlekedésbiztonsági hivatal dolgozóit tömörítő szakszervezet vezetője pedig azt mondta: a munkatársak egy része felmondott, mások felmondásukat fontolgatják, ami komoly biztonsági veszélyt jelent az amerikai utazókra nézve, hiszen már így is kevesen vannak.

2013-ban, amikor a republikánusok Barack Obama egészségügyi reformját próbálták megakadályozni, 16 napos kormányzati leállás volt. Ekkor egy washingtoni ügyvédi iroda indított pert arra hivatkozva, hogy a bérek elmaradása a munkajogi törvényt sérti. A bíróság akkor arra kötelezte a kormányt, hogy elmaradt bérük dupláját fizesse a dolgozóknak, de még mintegy 25 ezren ma is várják ezt a pénzt.

Donald Trump a kedd esti tévébeszédében a demokratákat okolta a déli határszakaszon kialakuló „humanitárius és biztonsági válsághelyzetért”. A demokraták erre úgy reagáltak, hogy a határvédelem kérdését a kormányzati költségvetéstől függetlenül kellene kezelni. Az elnök többször hangoztatta, hogy szükséghelyzet kihirdetésével kerülné meg a törvényhozást, a Fehér Ház sajtótitkára még szerdán is azt mondta, hogy az elnök nem tett le erről a lehetőségről.

Trump szerdán a Twitteren azt írta, hogy otthagyta a Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezetővel és Nancy Pelosival, a képviselőház demokrata elnökével folyó tárgyalásokat, mert az szerinte időpazarlás. Schumer szerint az történt, hogy az elnök megkérdezte Pelosit, belemennek-e a fal építésébe, amire ő nemmel válaszolt. Erre Trump felpattant, mondván, akkor nincs miről tárgyalni, és kiment.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019