Az Interpol hivatalosan is a kínai hatóságokhoz fordult eltűnt vezetője ügyében

Azt kérik, adjanak ki minden információt az ügyben.

Az Interpol hivatalosan is megkereste a kínai hatóságokat, hogy azok adjanak ki mindent, amit eltűnt vezetőjükről, Meng Hung-vejről, annak hol és hogylétéről tudnak – írja a CNN. Az igazgató szeptember végén érkezett az országba, hogy hivatalos ügyben-e, arról nincsen hivatalos álláspont. Eltűnését csütörtökön jelentette be felesége, ekkor már tíz napja nem volt semmi információja férjéről. A nő azóta fenyegetéseket kap telefonon és az interneten is, így őt rendőri védelem alá vették.

Az Intercom nemzetközi rendőri segítséggel keresi a férfit, aki ellen a kínai lapok szerint nyomozás indult, egy forrás meg nem erősített híre szerint korrupció miatt, és amint leszállt a gépe, máris elvitték a rendőrök. Meng Hung-vej 2016 óta áll a nemzetközi nyomozásokat koordináló Interpol élén, ő az első kínai, aki ilyen pozícióba került.

Statement by INTERPOL Secretary General Jürgen Stock pic.twitter.com/bRXYjDMCsc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 6, 2018

Kiemelt kép: Europress