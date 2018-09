Orosz magánhadsereg miatt ölhettek meg három orosz újságírót

Augusztus elején jelent meg a hír, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban meggyilkoltak három orosz újságírót. Bár az ügyről minden nagyobb újság beszámolt, valószínűleg ez az ügy is egy lett volna a sok közül, ha nem kerül elő újra egy másik gyanús esettel kapcsolatban.

Szeptember közepén hirtelen elvesztette a látását és a hallását Pjotr Verzilov, az orosz Pussy Riot punk együttes és aktivista csoport tagja. Később kiderült, amit a Verzilov aktivista társai már sejtettek, hogy a férfit megmérgezték. Ezt később német orvosok is megerősítették. A mérgezés okáról egyelőre nem tudni, de a hírek szerint Verzilov fontos információkkal rendelkezett az Afrikában meggyilkolt újságírók ügyében, akik egy, a Kremlhez szorosan kapcsolódó, titokzatos magán katonai alakulat, a Wagner csoport után nyomoztak.

Az újságírók

Orhan Dzsemal, Alekszander Rasztorgujev és Kirill Radcsenkó július végén érkezett meg a Közép-afrikai Köztársaságba, hogy dokumentumfilmet forgasson a Wagner-csoport tevékenységéről. Három nappal később egy ismeretlen banda, egyes elmondások szerint három fehér és két közép-afrikai férfi, a fővárostól 180 km-re rajtaütött az újságírókon és megölte őket. A sofőrük túlélte a támadást, de azóta eltűnt.

Dzsemal, Rasztorgujev és Radcsenko tapasztalt újságíró volt: független vagy kormányellenes médiumoknak dolgoztak Oroszországban. Dzsemal korábban a Novaja Gazeta politikai újságírója volt és gyakran tudósított háborús konfliktusokról: Szomáliában bebörtönözték, Líbiában pedig megsebesült.

Rasztorgujev Putyin ellenzékéről készített dokumentumfilmet, Radcsenko pedig nem csak elismert fotós volt, de a csecsen elnökválasztás idején választási megfigyelőként is dolgozott.

Az afrikai riportot az Investigations Management Centre (IMC) nevű tényfeltáró központ számára készítették, amely mögött Mihail Hodorkovszkij orosz oligarcha áll, aki hivatalosan pénzügyi bűncselekmények miatt ült tíz évet börtönben, de valószínűleg inkább politikai okok álltak a háttérben.

A Novaja Gazeta szerint Pjotr Verzilov is elkísérte volna a három újságírót Afrikába, de ezt semmilyen más forrás nem erősítette meg. Ugyanakkor Verzilov felesége arról beszélt, hogy a férfi egy nappal rosszulléte előtt kapott információkat a gyilkosságokról. Ő volt az egyetlen, aki ismeri a jelszót, amellyel hozzá lehet férni az adatokat tartalmazó jelentéshez. Nagyezsda Tolokonnyikova szerint férje azt mondta neki, hogy szenzációs információkra számít.

A Wagner-csoport

Február elején írtunk arról, hogy Szíria keleti részében egy kisebb ütközet zajlott le. A kormányerők offenzíváját jelentős orosz kontingens is támogatta, az amerikai légierő azonban megállította a támadókat. Az áldozatok számáról, kilétéről és az indítékról is viták zajlottak, a támadók kilétét azonban felkapta a nemzetközi sajtó, mert kiderült, hogy a Wagner-csoport tagjai is köztük voltak.

Egy, a Washington Postban megjelent cikk szerint a Wagner tevékenysége még orosz mércével számítva is rejtélyes.

Nagyjából 1350–2000 fegyveres tagja lehet. a csoport vezetője Dimitrij Utkin, aki 2013-as leszereléséig a katonai hírszerzés, a GRU egyik specnaz alakulatának volt a parancsnoka (a Wagner volt Utkin fedőneve) és aki 2017-ben Vlagyimir Putyin egyik barátja, Jevgenyij Prigozsin catering cégének lett az ügyvezető igazgatója.

Az orosz sajtó szerint Prigozsin ezen kívül nem csak a szentpétervári internetes „trollgyár”, hanem a Wagner-csoport tevékenységét is felügyeli. Az üzletember neve előkerült Robert Mueller amerikai különleges ügyész nyomozásában is, amelyben a 2016-os amerikai elnökválasztásba történő orosz beavatkozást vizsgálják.

Leleplezték Putyin trollgyárát „Egy Orwell-paródia az egész” – így gyártják a kormánypárti internetes hozzászólásokat Oroszországban.

A Wagner-csoport feladata, hogy elfedje a tényleges orosz katonai részvétel fegyveres konfliktusokban, tagjai Szíria mellett Ukrajnában és Szudánban is dolgoztak. 2018-ban érkezek a Közép-afrikai Köztársaságba, hogy az elnök, Faustin-Archange Touadera védelmét lássák el, de állítólag ők őrzik az ország aranybányáit is.

Az Atlantic szerint a Wagner zsoldosai 160 ezer rubel (660 ezer forint) körül keresnek havonta, ami a korábbi 240 ezer rubeles fizetésnek a töredéke, de még így is jóval több, mint az átlagfizetés a vidéki Oroszországban. Márpedig a csoport tagjainak jelentős része az elmaradott Ural környékéről származik.

Az orosz kormány január óta nem csak 175 orosz katonai tanácsadó dolgozik az országban, hanem az ENSZ biztonsági tanácsának jóváhagyásával év eleje óta fegyvert is szállítanak. Toudera nemzetbiztonsági tanácsadója is orosz állampolgár, Valerij Zaharov. A Washington Post szerint a három újságíró pont azért érkezett az afrikai országba, hogy ezeket az orosz kapcsolatokat kivizsgálják.

A sors iróniája, hogy haláluk után három héttel Moszkva és a Közép-Afrikai Köztársaság a katonai együttműködés kiterjesztéséről írt alá megállapodást. Az IMC pedig ezzel egyidőben bejelentette, hogy befejezi a tevékenységét.

