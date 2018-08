Volt tanítványa akarja levadászni Trumpot

Donald Trump valóságshow-jában próbálta megtanulni, hogyan legyen kemény üzletasszony, hogy aztán a Fehér Házból történő kirúgása után visszavágjon volt főnökének. Bemutatjuk Omarosát.

Nincs könnyű dolga annak, aki naprakész akar lenni az amerikai belpolitikában. Donald Trump elnök kis túlzással élve naponta szolgáltat címlapra való anyagot a lapok számára, az ellenfelei pedig ugyancsak sűrűn állnak elő hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb sztorikkal arról, hogy mi folyt vagy folyik a Fehér Házban.

Trump 2016-os megválasztása óta több olyan könyv is megjelent, amelyben állítólag rálátó források segítségével teregették ki az elnöki szennyest, és ebbe a sorba nemrég beállt Omarosa Manigault Newman is, aki egykori valóságshow-szereplőből lett Trump bizalmasa, majd esküdt ellensége.

Minden idők egyik leggonoszabb tévészereplője

Omarosa 1974-ben született az Ohio állambeli Youngstownban, hétéves volt, amikor édesapját meggyilkolták. Televíziós újságírás szakon diplomázott, és elkezdett dolgozni a doktori disszertációján is, de azt nem fejezte be. Emellett teológiát is tanult és felszentelték baptista lelkésznek.

A 90-es években a demokrata Bill Clinton elnöksége alatt Al Gore alelnök irodájában dolgozott, de ez a munkakapcsolat sem a munkáltató, sem a munkavállaló számára nem volt örömteli. Omarosa azt nyilatkozta, hogy mindenféle képzés nélkül dobták be a mélyvízbe, az irodavezető pedig azt, hogy Omarosa volt a legrosszabb alkalmazott, akit valaha felvett. A Fehér Házból áttették a Kereskedelmi Minisztériumba, de alulképzettség és viselkedési problémák miatt onnan is kirúgták.

Omarosa akkor tett szert nagyobb ismertségre, amikor 2003-ban beválogatták Donald Trump valóságshow-jába. A The Apprentice-ben (A gyakornok) a különféle hátterű versenyzők üzleti feladatokat kaptak, hogy a végén egyikük, aki a feladatokat is teljesítette és nem is szavazták ki, ténylegesen is egy üzletember gyakornoka lehessen. Omarosa, akit durvának és törtetőnek jellemeztek, műsor forgatásán ismerkedett meg Trumppal, erről egy 2016-os interjúban is beszélt:

Az a Donald Trump, akit én ismerek, egy bonyolult személyiség. (…) Nagyon kemény. Sokat vár el a környezetétől és a közeli ismerőseitől. Megköveteli a tökéletességet és a kiválóságot. (…) Az igazi Donald Trump nem alszik addig, ameddig a munka nincs elvégezve. Az igazi Donald Trump fantasztikusan bánik a családjával. Teljesen más fényben tűnik fel, amikor a gyerekeivel vagy az unokáival van. (…) De a sajtó gyakran csak Donald Trump egyik oldalát mutatja, azt, amelyik belemászik az arcodba, és amelyik mindent meg akar nyerni.

Manigault Newman tőle tanulta meg, hogy ne a teljes nevét használja, mert az egyszavas név könnyebben megjegyezhető, és azt is, hogy keménynek és határozottnak kell lenni. Ez azonban nem volt elég a győzelemhez, Omarosát az első évad 9. hetében Trump kiejtette.

2013-ban Omarosa újra feltűnt az Apprentice-nek abban az évadában, amelyet celeb versenyzőkkel forgattak. Ebben az évben a TV Guide magazin felvette a Minden idők 60 leggonoszabb tévés szereplőjének listájára.

Omarosa azt mondta, hogy ő nem gonosz, hanem egy ravasz üzletasszony, aki sokat tanult Trumptól.

Tiszteletreméltó Omarosa

Omarosa 2015-ben újra megpróbálkozott a politizálással, de a demokrata párti szimpátiáját lecserélte a republikánusokra. A régi ismertséget kihasználva segített megszervezni azokat a találkozókat, amelyek az elnökválasztási kampány során Trump és fekete lelkészek között zajlottak. 2016 júliusában kinevezték a republikánus elnökjelölt kampánystábjának afro-amerikai kérdésekkel foglalkozó csapatának élére, Trump győzelme után pedig a kormányváltással járó folyamatokban segédkezett.

2017. januárban jelentették be, hogy Omarosa kommunikációs munkakörben dolgozik tovább a Fehér Házban.

Omarosa ekkor már azt nyilatkozta, hogy ő „trumplikánus”,

és reméli, hogy egyre több fekete csatlakozik hozzá, mert a demokrata párt csak üres ígéreteket tett a feketéknek, amelyekből semmi nem valósult meg.

Mint a legmagasabb rangú afro-amerikai fehér házi alkalmazott, Omarosa júniusban már nagyon nyeregben érezhette magát. Akkori sajtóhírek szerint amikor meghívta a kongresszus fekete tagjait tömörítő kabinetet (CBC) egy fehér házi látogatásra, a meghívót úgy írta alá, hogy

a tiszteletreméltó Omarosa Manigault.

A CBC egyes tagjai meg is rökönyödtek, ugyanis ez a megszólítás nem jár a politikai tanácsadóknak, főleg nem úgy, hogy a tanácsadó saját magát hívatja így. A CBC végül nem élt a lehetőséggel.

Omarosa tündöklése nem tartott sokáig: 2017. december 13-án a Fehér Ház bejelentette, hogy következő év januárjától megválnak tőle.

A távozás okáról nincsenek információk, mindenesetre a Trump-kabinet nem cáfolta azokat az értesüléseket, miszerint december 12-én erőszakkal kellett eltávolítani Omarosát az elnöki rezidencia területéről.

Az biztos, hogy nem jó hangulatban történt az elválás. Ezt nemcsak Omarosa idén augusztusban megjelent könyve bizonyítja, hanem az is, hogy kijelentette, soha többé nem szavaz Trumpra.

A tébolyodott

Bár eddig minden, a Trump-kormányt leleplezni kívánó könyv nagy vihart kavart, Omarosa esetében pluszt jelent, hogy a szerzőt nem igazán kedvelik.

Miközben a kormány úgy tekintett rá, mint egy olyan fekete nőre, akin keresztül meg lehet mutatni, hogy Trumpék nem rassziszták, a fekete lakosságot nem sikerült meggyőzni. Nem hisznek abban, hogy Omarosa mostani pálfordulása őszinte lenne, valószínűbbnek tartják, hogy a show business-ben edződött nő egyszerűen csak meg akarja lovagolni a Trump-ellenes hangulatot.

Tény, hogy a meg nem erősített információkkal és pletykákkal teli könyve erre jó alkalmat ad. A VOX készített is egy összeállítást az Unhinged (Tébolyodott) címet viselő kötet legszaftosabb állításaiból.

Ezekből az egyik, miszerint Trump az Apprentice forgatásán rendszeresen használta a feketékre a tabunak számító „n-betűs szót” és erről hangfelvétel is készült, akkora visszhangot kapott, hogy a Fehér Háznak is reagálnia kellett rá. Ez azonban meglehetősen gyengén sikerült, Trump szóvivője, Sarah Huckabee Sanders ugyanis egy beismeréssel felérő szerencsétlen nyilatkozatot tett:

Személyesen sosem hallottam, hogy ezt a szót használta volna [az elnök, de] nem tudom garantálni, hogy máskor nem tette meg.

Hasonlóan kemény állítás az is, hogy Omarosa szerint Trump azért utasította el azt, hogy Harriet Tubman színesbőrű polgárjogi aktivista kerüljön a húszdollárosra, mert „csúnya”.

És az is felborzolhatja a jóérzésű emberek kedélyét, hogy amikor

a Kiss énekese, Gene Simmons az apja orra előtt mondta azt Trump lányának, Ivankának, a melleit bámulva, hogy „ő egy nagyon-nagyon kívánatos és szexi nő”,

Trump ahelyett, hogy helyretette volna Simmonst, inkább bátorította a zenészt. Omarosa azt írta:

[Ivanka] próbált témát váltani. (…) Mindenki, aki ott volt, teljesen megdöbbent. Nem azon, ahogy Gene beszélt (tudtuk, hogy egy undorító disznó), hanem azon, hogy Donald mennyire látványosan örül annak, amit hall. Az ő kezében volt az irányítás, bármikor leállíthatta volna Gene-t, de nem tette meg.

A könyvben szóba kerül Melania és Donald Trump házassága is, amely az utóbbi időben elég instabilnak tűnik. Omarosa szerint az nem igaz, hogy Melania sosem akarta, hogy a férje elnök legyen. Épp ellenkezőleg: a választás napján azért sírt, mert megkönnyebbült.

A first lady pozícióját pedig arra használja, hogy visszavágjon a férjének a számos viszonya miatt. Például, állítja Omarosa,

Melania Trump nem azért vett fel „Tényleg nem érdekel” feliratú kabátot, amikor a szüleiktől elszakított gyerekekhez ment, mert ennyire érzékelten, hanem azért, hogy utána a férjének és annak stábjának kelljen miatta magyarázkodnia.

Hogy Omarosa könyvének lesz-e bármilyen komolyabb hatása (főleg, ha az említett hangfelvételek nem kerülnek elő), vagy megmarad politikai bulvárnak, nem tudni.

Mi azért inkább arra szavaznánk, hogy Trumpnak több baja származhat abból, ha egykori ügyvédje kinyitja a száját, a korábbi kampánymenedzsere börtönbe kerül, vagy magát az elnököt kihallgatja az ellene vizsgálódó különleges ügyész.

