Nem akar pofozógép lenni, ezért pakolt ki Trump volt bizalmasa

Donald Trump korábbi bizalmasának, Michael Cohennek köszönhetően jutott el a CNN-hez az a hangfelvétel, amin az ügyvéd arról beszélget az elnökkel (a felvétel készítése idején még csak elnökjelölttel), hogy hogyan vásárolják meg annak az egykori Playboy-modellnek, Karen McDougalnek a hallgatását, akivel Trump viszonyt folytatott nem sokkal azután, hogy felesége, Melania megszülte gyermeküket, Barront.

Azon túl, hogy nyilvánvalóvá vált: az elnök és környezete hazudott, amikor azt mondták, nem tudnak az ügyről, Trump számára azért is kellemetlen Cohen lépése, mert egy olyan ember fordult vele szembe, aki egy évtizeden át segített elsikálni a kellemetlen ügyeit. Az ügyvéd azonban úgy érezte, Donald Trump magára hagyta, miután büntetőeljárás indult vele szemben.

A Wall Street Journal a 2016-os választás előtt írta meg, hogy az American Media Inc., a National Enquirer című bulvárlap kiadója 150 ezer dollárt fizetett ki McDougalnek a Trumppal folytatott viszonya kizárólagos közlési jogáért. Annak fényében, hogy az American Media Inc. vezére Donald Trump jóbarátja, talán nem annyira meglepő, hogy a kiadó a sztorit nem jelentette meg.

Ezt az értesülést Trump szóvivője, Hope Hicks akkor sietett tagadni, és teljesen valótlannak nevezte a Wall Street Journal állítását. Kedden azonban kiderült, hogy az elnök nagyon is tudott a megállapodásról.

A szóban forgó hangfelvételt – amit ügyvédje adott át a CNN-nek – Cohen titokban készítette. Arról beszél rajta Trumpnak, hogy létrehoz egy céget, amelyen keresztül az American Mediától megvásárolják McDougal sztorijának közlési jogát, és azt is megemlíti, hogy az ügylet lebonyolításáról egyeztetett Trump cégbirodalmának pénzügyi vezetőjével, Allen Weisselberggel. Trump pedig rákérdez:

Vagyis nagyon úgy néz ki, hogy Trump nemcsak tudott arról, hogy megvették Karen McDougal hallgatását, de még a részletekkel is tisztában volt.

Hasonló eset volt, amikor az idén áprilisban Donald Trump letagadta, tudott volna arról, hogy 130 ezer dollárt fizettek ki Stormy Daniels (valódi nevén Stephanie Clifford) pornószínésznőnek, hogy hallgasson az elnökkel folytatott korábbi viszonyáról. Sőt, itt Cohen vállalta, hogy elviszi a balhét: azt mondta, saját maga fizette ki az összeget, és semmi köze nem volt ehhez sem Trump cégeinek, sem a kampánystábjának.

Trump új ügyvédje, Rudy Giuliani viszont májusban már azt állította, hogy az elnök megtérítette Cohennek ezt a pénzt, egy júliusi interjúban pedig kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy tudott-e előre a kifizetésről: „Ha tudott is, az sem jelent semmit, ez olyan dolog, amit elrendez az ember, hogy megóvja a családját.”

Cohen – azután, hogy a Trump Organizationnél elhelyezkedett – egy évtizedig volt Donald Trump személyes ügyvédje és megoldóembere. A TrumpNation című életrajzi kötet szerzője, Tim O’Brien azt mondta: az elnök úgy bánt bizalmasával, mint a kutyával, aki megcsinálja, amit mondanak neki, de nem tekintett rá egyenrangú félként. Az ügyvéd viszont korábban azt mondta: a testével is hajlandó lenne védelmezni Trumpot.

A hűségét az törte meg, hogy áprilisban büntetőeljárás indult ellene, egyebek mellett a kampányfinanszírozással kapcsolatos törvények megsértése miatt. Az ügyvéd otthonában, irodájában és szállodai lakosztályában is házkutatást tartott az FBI, dokumentumokat és hangfelvételeket foglaltak le. Így a McDougallel kapcsolatos párbeszéd felvétele is a hatóságokhoz került.

A bajba került ügyvéd a házkutatás után fel akarta venni a kapcsolatot Trumppal, de ezt az elnök jogászai minden eszközzel igyekeztek megakadályozni, mert komoly kockázatot láttak abban, ha kiderül, hogy Trump egy olyan emberrel egyeztet az ellene zajló eljárásról, akinek terhelő információi lehetnek róla. Bár az elnök négy nappal a házkutatás után rövid telefonbeszélgetést folytatott Cohennel, azóta nem beszéltek egymással, Rudy Giuliani pedig májusban kijelentette, hogy Cohen már nem Trump ügyvédje.

Cohen nyilvánvalóan megsértődött azon, hogy magára hagyták, de annyira, hogy saját ügyvédjének egy elszánt demokratát, Clintonék jó barátját és tanácsadóját, Lanny Davist kérte fel. Davis azt mondta, Cohen azért döntött úgy, hogy kipakol, mert nem akarja többé a pofozógép szerepét játszani.

A Cohen ellen folyó eljárásban a hatóságok azt is vizsgálják, hogy megsértették-e a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket, amikor pénzt fizettek nőknek, hogy ne beszéljenek a Trumppal folytatott viszonyukról. Jogi szakértők szerint ugyanis a jogszabályok kampány-hozzájárulásnak tekintenek minden olyan kifizetést, ami a jelöltek megítélését befolyásolhatja, akkor is, ha nem a kampányszámláról fizetik.

Trumpot az ügyben tett nyilatkozatai szerint leginkább az zavarja, hogy Cohen a tudta nélkül készített felvételt beszélgetéseikről. „Miféle ügyvéd készít felvételt az ügyfeléről?” – kérdezte egy szokása szerint ingerült Twitter-bejegyzésben, amiben azt is sugallja, hogy szerinte megvágták ott a felvételt, ahol pozitív dolgokat mondott volna, bár kérdés, hogy milyen pozitív dolgok merülhettek fel egy ilyen beszélgetésben.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped – can this be so? Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018