A szemünk előtt szakad ketté Donald Trump házassága

Donald Trump egyik legrasszistább, gyakran visszatérő szokása az, hogy szinte kizárólag feketékre tesz az intelligenciájukkal kapcsolatos megjegyzéseket. Maxine Waters fekete, demokrata képviselőt alacsony IQ-júnak nevezte, de a sportolókra, kosarasokra és amerikai focistákra majdnem annyiszor tett megjegyzéseket, mint a CNN műsorvezetőire.

Congresswoman Maxine Waters, an extraordinarily low IQ person, has become, together with Nancy Pelosi, the Face of the Democrat Party. She has just called for harm to supporters, of which there are many, of the Make America Great Again movement. Be careful what you wish for Max! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

Most ismét ez történt. Donald Trump saját bevallása szerint soha nem nézi a CNN-t, mégis mindig látja a műsorokat. Azt pedig, hogy látja, onnan tudjuk, hogy Trump feje és a Twitter-fiókja között látványosan nincs semmilyen szűrő. Amit az elnök gondol, azt ki is írja a Twitterre. Pénteken valószínűleg épp annak az interjúnak az ismétlését nézte, amelyet Don Lemon, a CNN legismertebb fekete műsorvezetője készített Lebron Jamesszel, aki az NBA egyik legismertebb és valaha volt legjobb kosárlabdázója.

James Ohio állam Akron nevű városában nőtt fel, kifejezetten rossz környezetben. Gyakorlatilag a kosárlabda és az amerikai futball (mindkettőben olyan tehetséges volt, hogy ha nem az NBA-t választja, akár hivatásos amerikai focista lehetett volna) mentette meg az utcától. Híres az a legenda is, mennyire értékelte James a biciklijét, mert ez lehetővé tette számára, hogy elszabaduljon otthonról, és hogy elmeneküljön a balhék elől.

Most ugyanennek a városnak az egyik hagyományos alsótagozatos iskoláját karolta fel az alapítványával, hogy a várossal közösen megcsinálják az I Promise nevű iskolát. Ez egy teljesen normális kerületi iskola, de a tanrend hosszabb, a diákoknak pedig nagyobb hozzáférést adnak a tanárokhoz, hogy az utca helyett tanulással, vagy sporttal tölthessék az idejüket. Ráadásul az iskola minden diáknak vesz egy biciklit, hogy bárki bármikor elmenekülhessen otthonról, vagy a baj elől.

Erről az iskoláról adott James interjút, de a politika is szóba került. James azt mondta, úgy érzi, az elnök a sporttal próbálja megosztani a feketéket és a fehéreket, ami azért fáj neki különösen, mert a sport arra lenne alkalmas, hogy összehozza őket. Ő például a kosárlabda miatt találkozott életében először rendszeresen fehér emberekkel, előtte nem is igazán ismert egyet sem.

Lemon megkérdezte tőle, hogy mit mondana Trumpnak, ha most vele szemben ülnek, amire James azt mondta, hogy eleve nem ülne le Trumppal.

Barackal viszont leülnék.

Onnan sejthető, hogy Trump nézte a műsort, hogy nem sokkal később azt írta a Twitteren, hogy

LeBron James most adott interjút a televíziózás legbutább emberének, Don Lemonnak. Még LeBron is okosnak tűnt mellette, ami nem kis teljesítmény.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

Majd hozzátette, hogy

I like Mike!

Ami egy szójáték arra a létező vitára, hogy ki minden idők legjobb kosarasa, Michael Jordan vagy LeBron James. Az I like Mike értelemszerűen a Jordan-pártiak jelszava.

Trump kifakadására válaszolt Don Lemon és a CNN is, sőt, még Michael Jordan is kiállt, bár nem túl bátran. Jordan azt írta egy közleményben, hogy:

Támogatom LeBron Jamest. Fantasztikus munkát végez a közösségéért.

De a legnagyobb durranás messze nem ebből lett, hanem abból, hogy Melania Trump, az elnök felesége szembement a férje véleményével.

A First Lady-k hagyományosan választanak egy olyan ügyet, amiért az elnöki ciklus alatt dolgoznak. Michelle Obamának ez az ügy az egészséges táplálkozás volt, Melania Trumpnak pedig az, hogy a fiatalokat kedvességre és tiszteletre tanítsa az online térben. Erre hozta létre a BeBest (légy a legjobb) kezdeményezést.

Amikor a sajtó megkereste Melania Trump hivatalát, kivételesen nem az történt, ami ilyenkor szokott, hogy egyszerűen nem reagálnak. A First Lady sajtósai kiadtak egy közleményt, amelyben az állt,

Úgy tűnik, LeBron James azért dolgozik, hogy a következő generációt segítse, és a First Lady, ahogy eddig is, támogatja, hogy nyílt párbeszéd alakuljon ki a gyermekeink jövőjéről. A First Lady eddig is járta az országot, hogy a gyermekekkel a jólétükről beszélgessen és az online térben való jó viselkedést támogassa.

Azt is hozzátették, hogy

Melania Trump nyitott lenne arra, hogy meglátogasa James I Promise iskoláját.

Természetesen a nyilatkozatra azonnal ráugrott a sajtó, mert viszonylag ritkán van olyan, hogy egy First Lady nyíltan szembemegy a férjével. Később Melania Trump hivatala kicsit gyengítette is az ellenállást azzal, hogy stábja közölte:

Ez nem arról szól, hogy a First Lady oldalt választ egy vitában, hanem arról, hogy ragaszkodik ahhoz, amiért eddig is küzdött: hogy a gyerekeknek jobb legyen.

Az egy kicsit meglepő, hogy Trump nekiment Jamesnek, hiszen korábban szinte mindig pozitívan írt róla a Twitteren. Az viszont nem, hogy fekete sportolókra támad, hiszen ez eddig is többször megtörtént.

Legutóbb pont Stephen Currynek, a Golden State Warriors irányítójának ment neki, aki James mellett talán a második legnépszerűbb kosárlabdázó az NBA-ben. Curry kritizálta Trumpot, és azt mondta, nem akar elmenni a Fehér Házba a bajnoki győzelem után, ahogy az évtizedek óta szokás.

Trump erre közölte, hogy Curry hezitál, tehát visszavonja a meghívást, de érkezett LeBron James, aki megvédte Curryt, és közölte az elnökkel, hogy nem hezitál, hanem nemet mondott.

A Fehér Ház-i meghívás nagy megtiszteltetés volt, mielőtt te feltűntél volna, te segg!

– írta James a Twitteren.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Trump akkor is fekete sportolókat támadott be, amikor Colin Kaepernick elkezdett azzal tiltakozni a feketék elleni rendőri erőszak miatt, hogy az amerikai himnusz közben féltérdre ereszkedett. De Trump szerint a sportolók a tiltakozással tiszteletlenek voltak az amerikai zászlóval, és az elnök itt nyerni is tudott, mivel az NFL jóval republikánusabb sport az NBA-nél. Kaepernicket már a második szezonjára nem hajlandó leigazolni egyetlen csapat sem.

Az sem feltétlenül újdonság, hogy Melania Trump nekimegy Donald Trumpnak, bár mostanában egyre többször fordul elő. Ennek nyilván okai is vannak, és ezek közül a legnyomósabb az lehet, hogy már a sokadik olyan botrány kerül elő, amikor nők azzal vádolják Trumpot, hogy megcsalta velük a feleségét.

Az első ilyen egy Stormy Daniels nevű pornósztár volt, akit Trump az ügyvédjénél lefoglalt hangfelvételek szerint szándékosan lefizetett, hogy hallgasson az ügyről. Ebben az ügyben még az FBI is nyomoz, mert lehet, hogy a kenőpénz tiltott kampányfinanszírozásból volt. Melania Trump joggal akadhatott ki, mert az állítólagos affér pont akkor volt, amikor Melania terhes volt Trump legfiatalabb gyerekével.

De ezután kiderült egy újabb ügy. Karen McDougal egy korábbi Playboy-modell. Amíg a pornósztár Daniels csak azzal vádolta Trumpot, hogy lefeküdtek, McDougal már azzal, hogy tíz hónapon keresztül tartó romantikus kapcsolatuk volt, szintén Melania Trump terhessége alatt, egy évvel azután, hogy összeházasodtak.

McDougalnak szintén pénzt fizettek azért, hogy ne beszéljen a Trumppal közös afférról, de ahogy Danielsnél, úgy nála is kiderült a dolog.

Melania Trump és Donald Trump viszonya az elnökség kezdete óta nem tűnik felhőtlennek. Mindenki emlékszik azokra a kínos pillanatokra, amikor a First Lady nem volt hajlandó megfogni a férje kezét, vagy amikor kalappal védekezett a kéretlen csókok ellen. Melania Trump a beiktatás után még hónapokig nem költözött be a Fehér Házba, amit akkor arra fogott, hogy a legfiatalabb Trump-gyerek miatt marad New Yorkban. De a beiktatási ceremónián máris megtörte a korábbi protokollt, és nem az elnökkel közös autóban ment z eseményre. Májusban hetekre eltűnt a nyilvánosság elől, de a hivatalos magyarázata szerint embóliája volt.

A valódi törés az elnök és a családja között akkor kezdődött, amikor Trump bevezette azt az elnöki politikát, hogy az illegális határátlépőktől szakítsák el a gyermekeiket a déli határon. Körülbelül kétezer gyermeket vettek el a szüleiktől, és ezret még hetekkel a gyakorlat hivatalos vége előtt sem sikerült visszaadni. Van, akiről azt sem tudják, kitől vették el.

Ezeket a sebeket egy elnöki rendelet nem gyógyítja be Donald Trump ugyan aláírta a bevándorló családok szétszakítását megakadályozó rendeletet, de már így is több ezer olyan szülő és gyerek van, akiknek kérdéses a sorsa.

Ivanka Trump, az elnök lánya nemrég egy interjúban ezt nevezte az elnökség mélypontjának, mintha nem kizárólag az apján múlott volna a gyakorlat bevezetése. De az ügyben még Melania Trump is közleményt adott ki, amelyben azt írja,

A First Lady gyűlöli látni, hogy gyermekeket szakítanak el a családjuktól, és reméli, hogy ezek után mindkét politikai oldal képes lesz a párbeszédre és a működő bevándorlási reform elfogadására.

De a gyermekek elszakítása a családjuktól pont akkor kezdődött, amikor a Trump afférjaival kapcsolatos vádak a csúcspontra értek.

