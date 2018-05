A CEU-ért is kiállna a leendő amerikai nagykövet

David Cornstein bátorítaná a magyar kormányt, hogy védje meg a sajtó-, szólás- és vallásszabadságot.

A budapesti amerikai nagyköveti poszt várományosa szeretné bátorítani a magyar kormányt, hogy védje meg a sajtó-, szólás- és vallásszabadságot. David Cornstein erről az amerikai szenátus külügyi bizottsága előtt beszélt. A meghallgatásról a megszűnt Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, Földi Bence írt blogján.

Cornstein elmondta azt is, hogy szeretné fejleszteni az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokat, az Orbán-kormány gazdasági teljesítményét pedig jónak értékelte. A növekvő antiszemitizmussal is szembeszállna a 79 éves nagykövetjelölt, aki elmondta, hogy maga is volt célpontja antiszemita megnyilvánulásnak, és elárulta azt is, hogy nagymamája magyar volt.

A demokrata Ben Cardin, aki április 26-án arról beszélt, hogy a magyar kormány a választási kampányban muszlim-, migráns-, zsidó- és romaellenes húrokat pengetett, most azt mondta, örömmel együttműködik a leendő nagykövettel az antiszemitizmussal és a szabadságjogok megsértésével szemben. Cornstein kinevezését a demokraták is támogatják.

A jelölt kérdésre válaszolva elmondta, hogy tolmácsolni fogja azt az amerikai álláspontot, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók kérdésében Magyarországnak az uniós álláspontot kellene követnie. Arra is kérni fogja a magyar kormányt, hogy lépjen egyet hátra, és tekintse át, mit adott a CEU Magyarországnak.

Földi Bence megjegyzi: információi szerint a magyar kormányzat berkeiben abban reménykednek, hogy Trump jelöltjével megtalálhatják a közös hangot, de a politikai tapasztalatokkal nem rendelkező Cornstein nagy eséllyel támaszkodik majd a jelenlegi ügyvivőre, a magyar kormánnyal szemben igen kritikus David Kostelancikra.

David Cornstein azután tehet esküt, hogy a szenátus is megszavazza kinevezését.