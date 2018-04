25 éve nem látott mértékben csökkent a bűnözés tavaly Németországban

Miközben a magyar kormánypropaganda szerint már az utcára se lehet kimenni Németországban, a számok egészen mást mutatnak.

A Welt am Sonntag által ismertetett, de hivatalosan csak május 8-án nyilvánosság elé kerülő statisztikák szerint 2017-ben 9,6 százalékkal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint egy évvel korábban, összesen 5,76 milliót. Visszaesett a lopások (11,8 százalékkal), a betörések (23 százalékkal), a zsebelések (22,7 százalékkal) és az erőszakos bűncselekmények (2,4 százalékkal) száma is, és kevesebb autónak illetve biciklinek is kelt lába, mint 2016-ban (8,6 illetve 9,8 százalékkal).

Ami viszont emelkedett némiképp, az a gyilkosságok száma (3,2 százalékkal, összesen 785 történt tavaly), míg a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 9,2 százalékkal csökkent. A nem németek által elkövetett bűncselekmények száma összesen 22 százalékkal csökkent tavaly, ami Oliver Malchow, a német rendőrségi szakszervezet vezetője szerint annak lehet a következménye, hogy 2017-ben kevesebb bevándorló is érkezett az országba. Malchow egyelőre nem szeretne komolyabb következtetéseket levonni a statisztikákból, de az szerinte is figyelemre méltó, hogy ilyen szintű statisztikai javulásra 1993 óta nem volt példa az országban.

