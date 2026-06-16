Gáspár Evelin a külügytől való távozása után politikatudományt kezdett tanulni a Corvinuson

Tavaly december közepén tudta meg a 24.hu, hogy Gáspár Evelin pozíciót kapott a külügyben.

Gáspár Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti. Magyar és luxemburgi egyetemi végzettséggel, angol és francia felsőfokú nyelvvizsgával, egyéves európai parlamenti gyakorlattal, valamint kétéves televíziós szerkesztői múlttal helye van a csapatban. Örülünk, hogy nálunk dolgozik

– nyilatkozta akkor lapunknak Paczolay Máté, a tárca szóvivője. Gáspár egészen idén áprilisig Szijjártó Péter közelében dolgozott, azonban a választások után távozott a külügytől.

Ahogy legújabb Instagram-történetéből kiderült, most politikatudományt hallgat a Budapesti Corvinus Egyetemen, legalábbis erre enged következtetni a fotó, melyen sikeres vizsgákat tett

a magyar politikai rendszer,

az összehasonlító politikatudomány

és a társadalmi csoportok és viszonyrendszerük

nevű tantárgyakból.

Ahogy írta: