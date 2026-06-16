Miért jobb a book boyfriend, mint az igazi?

Noha a direkt üzenetek, a nyers, profán szexualitás, és a tárgyiasított női test már – szerencsére – nem számít „divatnak”, a szexualitás a szerelemmel és más vágyképekkel társítva, indirekt módon generál forgalmat. A nők egy része pedig boldogan költ, hogy megélje mindazt, amit a való életben nem (feltétlenül) kap meg.

Az egyik legnépszerűbb irodalmi-filmes termék, a Bridgerton-saga, például 1,7 millió feliratkozóval, 350 millió dolláros streaming forgalommal és tucatnyi high-end brand együttműködéssel – köztük teaválogatás, ékszer-, porcelánszett- és kozmetikum márkákkal – rendelkezik. A Netflix top 10-es listájának bajnoka azonban nem az egyetlen irodalmi sikerszéria: Rebecca Yaros Negyedik szárny-sorozata, Sarah J. Maas kötetei, vagy éppen az azóta kulttermékké vált A szürke ötven árnyalata a kritikák ellenére is óriási karriert futottak be.

Ki mondja meg, milyen a jó szex?