Miért jobb a book boyfriend, mint az igazi?

Noha a direkt üzenetek, a nyers, profán szexualitás, és a tárgyiasított női test már – szerencsére – nem számít „divatnak”, a szexualitás a szerelemmel és más vágyképekkel társítva, indirekt módon generál forgalmat. A nők egy része pedig boldogan költ, hogy megélje mindazt, amit a való életben nem (feltétlenül) kap meg.
Az egyik legnépszerűbb irodalmi-filmes termék, a Bridgerton-saga, például 1,7 millió feliratkozóval, 350 millió dolláros streaming forgalommal és tucatnyi high-end brand együttműködéssel – köztük teaválogatás, ékszer-, porcelánszett- és kozmetikum márkákkal – rendelkezik. A Netflix top 10-es listájának bajnoka azonban nem az egyetlen irodalmi sikerszéria: Rebecca Yaros Negyedik szárny-sorozata, Sarah J. Maas kötetei, vagy éppen az azóta kulttermékké vált A szürke ötven árnyalata a kritikák ellenére is óriási karriert futottak be.
Ki mondja meg, milyen a jó szex?
Cikkünkben arról is szó lesz, hogy:
- miért költenek a nők a könyves álompasira,
- mi a magyarázat a szofterotikus regények és a romantikus keretbe ágyazott erotikus filmek népszerűségére,
- miért könnyű kapcsolódni ezekhez a történetekhez
- és mennyiben hasonlít ez a kapcsolódás az online ismerkedéshez?
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