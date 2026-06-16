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Élet-Stílus

Miért jobb a book boyfriend, mint az igazi?

Getty images
admin Z. Kocsis Blanka
2026. 06. 16. 21:03
Getty images
A romantasy irodalomban minden megvan, amire egy nő vágyik: izgalmas történeti szál, szenvedélyes szerelem és persze vad szex, tökéletes arányban. A műfaj népszerű, az iparág pedig dollármilliárdokat mozgat meg – évente. Mi az oka annak, hogy vonzóbb a book boyfriend, mint egy valódi partner, és miért költenek a nők a könyves álompasira? A jelenségnek Csiby Fruzsina piac- és társadalomkutató, közösségi média szakértő és Sagáth Zita szexuálpszichológus segítségével jártunk utána. A szerző a Marie Claire újságírója.

Noha a direkt üzenetek, a nyers, profán szexualitás, és a tárgyiasított női test már – szerencsére – nem számít „divatnak”, a szexualitás a szerelemmel és más vágyképekkel társítva, indirekt módon generál forgalmat. A nők egy része pedig boldogan költ, hogy megélje mindazt, amit a való életben nem (feltétlenül) kap meg.

Az egyik legnépszerűbb irodalmi-filmes termék, a Bridgerton-saga, például 1,7 millió feliratkozóval, 350 millió dolláros streaming forgalommal és tucatnyi high-end brand együttműködéssel – köztük teaválogatás, ékszer-, porcelánszett- és kozmetikum márkákkal – rendelkezik. A Netflix top 10-es listájának bajnoka azonban nem az egyetlen irodalmi sikerszéria: Rebecca Yaros Negyedik szárny-sorozata, Sarah J. Maas kötetei, vagy éppen az azóta kulttermékké vált A szürke ötven árnyalata a kritikák ellenére is óriási karriert futottak be.

Ki mondja meg, milyen a jó szex?

A cikk tartalmából

Cikkünkben arról is szó lesz, hogy:

  • miért költenek a nők a könyves álompasira,
  • mi a magyarázat a szofterotikus regények és a romantikus keretbe ágyazott erotikus filmek népszerűségére,
  • miért könnyű kapcsolódni ezekhez a történetekhez
  • és mennyiben hasonlít ez a kapcsolódás az online ismerkedéshez?

 

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