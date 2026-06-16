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Nagyvilág

Lezuhant egy ukrán taktikai bombázó, a pilóta és a navigátor szörnyethalt

Genya SAVILOV / AFP
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 16. 21:08
Genya SAVILOV / AFP

Lezuhant szerda este egy ukrán Szu–24-es bombázó az ukrajnai Hmelnickij megyében. A balesetben a pilóta és a navigátor is meghalt – írja a Kyiv Independent az ukrán légierő közlésére hivatkozva.

Azt írták hogy a repülőgép-szerencsétlenség este 7 óra körül történt. A bombázó épp bevetést hajtott végre Ukrajna közép-nyugati részén – részletezte a légierő közleménye. A zuhanás okát és körülményeit jelenleg vizsgálják. A helyszínen mentőegységek és rendvédelmi szervek dolgoznak, civil áldozatokról nem érkezett jelentés.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Zaharulko és Babenko családjának, akik utolsó lélegzetükig védték hazánkat

– olvasható az ukrán légierő közleményében.

A Szu–24 szovjet fejlesztésű, két hajtóműves taktikai bombázó, ezt a típust egyaránt használja az ukrán és az orosz hadsereg. Ukrajna a Szovjetunió felbomlása után örökölte meg Szu–24-es gépállományát. Ezeket a gépeket jelenleg a légierő 7. taktikai repülődandárja üzemelteti.

A lap azt írja, hogy Hmelnickij megyében található a sztarokosztyantinyivi légibázis, ahol a 7. taktikai repülődandár állomásozik.

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