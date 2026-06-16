Felfüggesztett börtönt kapott a gyermekét megütő Molnár Gusztáv

Egy év, két évre felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Molnár Gusztáv színészt kiskorú veszélyeztetése miatt – derül ki az RTL Híradójából.

A vád szerint még évekkel ezelőtt többször is részeg volt Molnár, és előfordult, hogy fiát meg is ütötte. Molnár nem ismerte el a bűnösségét, nem tett teljes beismerő vallomást sem, de azt mondta, sajnálja a dolgot.

Molnár 2015-ben vált el gyereke anyjától, a láthatások alatt többször lerészegedett, a vád szerint többször megpofozta kiskorú gyerekét, több alkalommal ököllel combon ütötte, amikor az aludni próbált az autóban. A gyerek vallomása szerint apja egyszer öngyilkosságot próbált meg elkövetni a jelenlétében, de volt, hogy részegen vezetett autót.

Amikor rászóltak, hogy így nem vezethet, azt válaszolta, hogy „nem érdekel”, majd belehajtott egy fába. Az ügyészség szerint Molnár Gusztáv a gyereke értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését is veszélyeztette.