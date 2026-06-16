Magyar Péter: már ezen héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj

Magyar Péter kedd délután azt írja közösségi oldalán:

a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj.

Beszámoltunk arról korábban, hogy tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szerdától. Ezzel kapcsolatban a Portfolio.hu megemlítette, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése mögött elsősorban az olajár jelentős esése és a forint erősödése áll. Azt is írják, hogy szerintük, ha a védett árat most vezetnék ki, az sokkal kevésbé érintené érzékenyen a magyar autósokat, mint az utóbbi időszakban bármikor. Ezzel arra utalnak, hogy egyre csökken a piaci ár és a védett ár közötti különbség a nagykereskedelmi ár mérséklődése miatt.